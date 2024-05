Fineco, nell’ufficio di via Fieschi 35 consulenti finanziari. È il principale della Liguria

Sono 35 su 95 i consulenti finanziari di Fineco presenti nell’ufficio di via Fieschi a Genova, il principale della Liguria.

Claudio Dellepiane, Area Manager Fineco Liguria che coordina l’area da Sanremo a Sestri Levante, racconta: «Nel settembre 2020 ci siamo spostati da via Petrarca, dove eravamo in un ufficio grande e bello ma con meno visibilità, in via Fieschi e in via XX Settembre. Sui 14 uffici è quello più grande».

Luca Ceccaroni è uno dei Group Manager di via Fieschi. È entrato in Fineco in un momento singolare: «Sono entrato in Fineco il 18 settembre del 2001, una settimana esatta dopo l’attentato alle Torri Gemelle in un periodo difficile, non solo per quella ragione, ma anche per la forte crisi finanziaria che durò tre anni, dal marzo del 2000 al marzo del 2003». Oggi Ceccaroni segue il Progetto Giovani.

Nel 1999 è stato il primo Manager Fineco a Genova. Giampaolo Macrì, anche lui Group Manager del Center di via Fieschi, all’epoca fece una scelta sicuramente coraggiosa passando da una banca tradizionale a Fineco, che si affacciava con un approccio completamente diverso dalle altre proponendo un modello digitale innovativo. «Mi sono guardato intorno e trasferirmi in un’altra banca tradizionale non aveva senso per cui ho cercato una realtà che fosse al passo con gli sviluppi del settore e ho deciso di iniziare questa avventura. A posteriori posso dire che avevo visto giusto considerando lo sviluppo che ha avuto poi Fineco».