Celivo, bilancio sociale 2023: 23.500 servizi erogati, 100mila beni donati

La ventiduesima edizione del bilancio sociale del Celivo 2023 è stata approvata ieri, 27 maggio, dall’assemblea dei soci.

Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione dettagliata di tutte le attività compiute dallo staff del Celivo durante un anno, a favore della promozione del volontariato nella propria area di competenza. Il documento è redatto grazie alla registrazione quotidiana e puntuale di tutte le “erogazioni” (servizi resi) gratuite, effettuate quotidianamente dal Centro di Servizio. Nel 2023 le erogazioni hanno sfiorato il numero record di 23.500, a favore di 990 Ets, 23 enti pubblici e 246 enti privati.

«Anche l’annualità 2023, come la precedente, è stata caratterizzata da un forte impegno consulenziale e formativo per supportare i volontari che manifestano grandi difficoltà nel rapportarsi con i nuovi adempimenti generati dalla Riforma […] – cita l’introduzione a firma del nuovo presidente Stefano Dossi e della direttrice Simona Tartarini – Abbiamo lavorato moltissimo sulle competenze dei volontari, sul loro accompagnamento e sull’accrescimento delle risorse umane negli Ets. Molti sforzi sono stati fatti nel campo della promozione del volontariato, con un’intensa attività nelle scuole superiori e con l’Università di Genova, per sensibilizza-re i giovani e favorire il ricambio generazionale».

A livello territoriale, Celivo opera nella città metropolitana di Genova, dove al 31 dicembre 2023 erano presenti 1.638 Ets così suddivisi:

2023: 25 anni del Centro

Nel 2023 il Celivo ha compiuto 25 anni di attività quale Centro di Servizio per il Volontariato accreditato; una lunga storia commentata allo stato attuale dal presidente in carica, Stefano Dossi: «Il nostro è un territorio ricco di enti di terzo settore, nel quale possiamo trovare piccole realtà di quartiere ma anche grandi reti associative che operano a livello provinciale, regionale e talvolta nazionale, tutte molto attive ma che spesso si sono sviluppate senza riuscire a integrarsi con le altre associazioni. È il momento per le associazioni di evolversi, di aprirsi al resto del “mondo del Terzo Settore” attivando nuove collaborazioni, mettendo in campo le proprie specificità a servizio della comunità, arricchendosi e supportandosi reciprocamente in un’ottica più ampia e trasversale. Grazie ai percorsi di co-programmazione e coprogettazione promossi dalle Pubbliche Amministrazioni Regionali e Provinciali e dal Forum Ligure del Terzo Settore coadiuvato dai Forum Territoriali di Genova e del Tigullio, negli ultimi anni sono state poste le basi per permettere alle varie realtà di capire il valore dell’operare insieme. Come Celivo, cerchiamo da anni di favorire questi percorsi e questo nuovo modo di operare, in particolare attraverso lo sviluppo delle reti tematiche, che rappresentano dei momenti di “contaminazione” positiva per favorire le collaborazioni tra Enti».

2023: anno dell’orientamento e della formazione

Il 2023 è stato caratterizzato da un alto interesse della cittadinanza all’orientamento al volontariato, in particolare da parte degli studenti «su cui lavoriamo molto – afferma Simona Tartarini, direttrice del Centro – I riscontri positivi incoraggiano il nostro impegno nell’attività di promozione, che è la nostra missione primaria. Altissimo anche il numero di partecipanti ai corsi, sia in presenza sia in webinar, nonché le consulenze per gli Ets».

In sintesi:

1.726 cittadini orientati al volontariato

1.621 studenti formati

74 incontri nelle scuole

49 studenti dell’Università di Genova nel programma UNIverso

227 ragazzi inseriti in Pcto

Formazione:

3.534 persone hanno seguito i corsi registrati

1.209 partecipanti ai corsi

Consulenze per gli Ets:

3.770 consulenze e circa 11.800 consultazioni nell’area “documentazione” del sito del Centro.

2023: dal progetto “Ti serve? Mi serve” oltre 100mila i beni donati agli Ets

Il 2023 è stato un anno molto positivo per il progetto “Ti serve? Mi serve”, entro il quale Celivo promuove la cultura del riciclo e del riuso e sensibilizza imprese e cittadini a donare beni ancora utili e funzionanti agli Ets.

Nel 2023 sono stati donati complessivamente 105.794 beni, raggiungendo un numero di Ets beneficiari molto più alto rispetto a quanto preventivato. Nell’assegnazione dei beni, Celivo ha rispettato il criterio di equa distribuzione tra gli Ets richiedenti.

Il periodo di riferimento della rendicontazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

I servizi gratuiti offerti dal Centro possono essere ricondotti a sei macrocategorie: promozione, orientamento e animazione territoriale; formazione; consulenza, assistenza e accompagnamento per gli Ets; informazione e comunicazione; supporto logistico; ricerca e documentazione. Nel testo integrale sono disponibili tutti i dati dettagliati nonché un’infografica riassuntiva.

Il bilancio sociale è a disposizione di tutti i cittadini che possono trovarlo sul sito del Celivo.