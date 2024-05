Amt, variazioni di percorso il 17 e 18 maggio per i Rolli Days

Informiamo i Clienti che, a seguito della chiusura al transito veicolare di alcune vie del centro in occasione della manifestazione “Rolli Days”, nelle giornate di venerdì 17 maggio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e sabato 18 maggio dalle ore 9.00 a fine servizio, le linee 20, 34, 35, 35/, 36, 42, 606, 618, 634, 641, N1, N2 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

· Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.

· Linea 34 e 634

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via Assarotti dove riprendono regolare percorso.

· Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: giunti in piazza della Nunziata, proseguono per piazza Portello, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza de Ferrari, via Dante dove riprendono regolare percorso.

· Linee 36 e 606

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprendono regolare percorso.