Via libera al progetto Nuovo Gaslini, si è conclusa la Conferenza dei Servizi

Si è chiusa ufficialmente la conferenza dei servizi decisoria tra l’Istituto Gaslini, il Comune di Genova e gli enti coinvolti nel procedimento relativo all’approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione dell’istituto e per la realizzazione ex novo del padiglione Zero, la cui concessionaria è Zena Project (società di progetto, creata dal raggruppamento temporaneo di imprese Cmb-Mieci-Arcoservizi) e sarà finanziato in parte da fondi Pnnr. Questo passaggio formale corrisponde al via libera al progetto definitivo del nuovo ospedale Gaslini, concluso con esito positivo e parere favorevole di tutti gli enti coinvolti. (Nella foto di apertura render della facciata del cantiere nuovo Gaslini).

Dalla prossima settimana (6 – 12 maggio) verrà consegnata l’area di Largo Tolentino all’impresa esecutrice, Cmb. Si procederà in un primo momento alla cancellazione degli stalli per auto in largo Tolentino e inizieranno i lavori di allargamento della rampa di uscita dell’Istituto, così da consentire la circolazione a doppio senso e garantire l’entrata e l’uscita dei mezzi di cantiere. Nella seconda metà del mese si procederà con la modifica della viabilità interna all’Istituto, nel tratto dal padiglione 15 al padiglione 7, per consentire i primi interventi che consisteranno nella delimitazione delle aree di demolizione dei padiglioni 7 e 8 e nelle operazioni di strip out, ovvero la rimozione preventiva di tutti gli elementi estranei alle strutture edilizie, che devono essere gestiti in modo differenziato (infissi, arredi, impianti, elementi non strutturali ecc.) A giugno si procederà con le demolizioni dei padiglioni 7 e 8″ spiega Ezio Nicolás Bruno Urbina, Responsabile dei Servizi Tecnini del Gaslini e RUP del Progetto “Nuovo Gaslini”.

Regolamento del parcheggio interno

L’entrata in vigore del nuovo regolamento al parcheggio interno è confermata per il 1 maggio 2024, nulla cambia nelle tariffe per le l’utenza, mentre si ricorda che dal momento di entrata in vigore del nuovo regolamento saranno sanzionati tutti i veicoli parcheggiati al di fuori delle aree di sosta tracciate a terra, ad esempio non sarà consentito sostare presso il padiglione 13 (nell’area di fronte alla scalinata della chiesa parrocchiale del Gaslini).

Navetta

A partire da lunedì 13 maggio, sarà attivato un nuovo servizio navetta grazie alla collaborazione tra Istituto Giannina Gaslini, Amt e Comune di Genova: collegherà via 5 Maggio con corso Europa. La navetta faciliterà il collegamento delle aree interne e immediatamente esterne dell’ospedale Gaslini con percorso circolare. Ci saranno due fermate interne al Gaslini, il collegamento con l’area di fronte al Palazzo della Salute Asl3 di Quarto (fermata in largo Cattanei, di fronte alla Asl3), l’interscambio con l’autobus 512 in via Carrara e la fermata in Corso Europa degli autobus 16-17/-513. La navetta farà capolinea alla fermata “V Maggio 5/Ospedale Gaslini” (entrata ospedale lato mare) con interscambio con le linee 31, 45 e 584.

La navetta collegherà le aree interne dell’Istituto pediatrico ligure con diversi punti strategici, tra cui gli interscambi con alcune delle principali linee di autobus urbani, migliorando così l’accessibilità del nostro ospedale, ed insieme ad essa il collegamento tra l’Aurelia e Corso Europa, facilitando anche gli spostamenti dell’utenza non diretta nei due poli sanitari.

Il servizio, gratuito per gli operatori e gli utenti dell’Ospedale Gaslini, dell’Asl3 e del Comune di Genova, sarà attivo tutti i giorni feriali dalle 6.30 alle 15.30 e osserverà i seguenti orari: dalle 6.30 alle 13.30 con partenze ogni 15 minuti; dalle 13.30 alle 15.30 con partenze ogni 30 minuti. Il servizio sarà svolto, a regime, con due veicoli (per il primo periodo di attivazione con uno) ognuno con una capacità di 19 passeggeri, più un veicolo di scorta. Tutti i mezzi sono equipaggiati con pedane per facilitare l’accesso alle carrozzine.