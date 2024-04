The Ocean Race Europe torna a Genova: la tappa a fine estate 2025

The Ocean Race farà nuovamente tappa a Genova nell’estate del 2025. Dopo “The Grande Finale” dello scorso anno, Genova sarà tappa per The Ocean Race Europe nel 2025.

Si consolida così il rapporto tra Genova e The Ocean Race: con la prossima edizione della gara Europe, una flotta di barche da regata Imoca foiling sarà a Genova alla fine dell’estate del 2025.

Ospitando due edizioni dei The Ocean Race Summits, nonché la finale dell’edizione 2021 di The Ocean Race Europe e l’ultima tappa di The Ocean Race nell’estate del 2023, Genova si è attestata come città di riferimento per lo sport, la sostenibilità ambientale e la tutela dell’ecosistema marino.

La seconda edizione di The Ocean Race Europe partirà dai principi della gara inaugurale del 2021 e avrà come tema portante “Connecting Europe”, con un percorso di gara che si estende dal Mar Baltico, attraverso il Mare del Nord e il Canale della Manica, nell’Oceano Atlantico prima di finire nel Mar Mediterraneo, con fino a sette porti di tappa.

La partenza della gara a Kiel, in Germania, il 10 agosto 2025: Genova è la seconda città ospitante a essere confermata, mentre il resto del percorso della regata sarà annunciato nelle prossime settimane.

The Ocean Race Europe ha il sostegno della Missione Ue – Ripristina il nostro oceano e le nostre acque, un’iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’Oceano e proteggerlo dalle sfide attuali. Come forza trainante dietro il ‘Genova Process’ verso una dichiarazione universale dei diritti dell’oceano, Genova promuove la salute degli oceani.

«Genova è rinomata a livello mondiale come città marittima, con una lunga storia e tradizione legate al Mare − ha dichiarato il sindaco Marco Bucci − Negli ultimi cinque anni abbiamo aggiunto nuovi capitoli a quella storia attraverso la nostra relazione con The Ocean Race, dove eventi come The Ocean Race Summits, iniziative come il Genova Process e naturalmente la memorabile The Grande Finale nel 2023, hanno mostrato Genova non solo alla comunità velistica, ma a un pubblico globale, come un forte sostenitore della salute degli oceani e un leader nella sostenibilità, oltre che come una città con la passione e l’impegno per ospitare i più grandi eventi internazionali al massimo livello».

Richard Brisius, presidente di The Ocean Race, ha sottolineato che la relazione con Genova si basa su un interesse reciproco per vincere la Race for the Ocean attraverso lo sport della navigazione oceanica. «Con Genova – ha dichiarato -, siamo profondamente impegnati nel garantire che The Ocean Race Europe vada oltre la sua posizione di evento velico convenzionale. Insieme stiamo intraprendendo un viaggio profondo – una Corsa per l’Oceano – dove il ripristino della salute degli oceani è fondamentale per la vita sul nostro pianeta».

«The Ocean Race Europe 2025 si baserà sui contributi di tanti nelle edizioni passate della Race, mentre continuiamo a spingere per cambiamenti significativi attraverso azioni concrete – ha spiegato Brisius -. Avremo un programma scientifico ampliato a bordo, con i marinai delle nostre barche da regata che contribuiscono a dati critici per la nostra comprensione scientifica dei cambiamenti che avvengono nelle acque europee. Le città ospitanti di The Ocean Race Europe coinvolgeranno fan e studenti nei nostri programmi di apprendimento per migliorare la conoscenza degli oceani e faremo campagna per i diritti dell’oceano e per il ripristino della salute degli oceani mentre connettiamo l’Europa».

Sul percorso di gara, la flotta Imoca offrirà un’azione foiling senza eguali per gli appassionati di regata. La più recente generazione di barche presenta innovazioni di design e ingegneria per aumentare la velocità e la affidabilità e i marinai che partecipano alla gara sono i migliori al mondo nello spingere i limiti di velocità. Il formato delle gare – brevi tratti tra le città ospitanti europee – garantisce intensità e regate avvincenti.

Due delle migliori squadre veliche della flotta Imoca – Team Malizia e Team Holcim-Prb – hanno già confermato la loro iscrizione a The Ocean Race Europe 2025.