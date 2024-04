Racing Force Group, nel primo trimestre fatturato a 20,6 milioni

Vendite in linea con lo stesso periodo del 2023, ma al netto di due ordini stagionali di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit segnano un +5%

Nel primo trimestre 2024 le vendite di Racing Force sono pari a 20,6 milioni di euro, in linea con lo stesso periodo dell’esercizio precedente (-0,2% vs Q1 2023 a cambi correnti e +0,1% a cambi costanti). Al netto di due ordini stagionali di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit, le vendite del Q1 2024 sono in crescita del 5% rispetto al Q1 2023. La raccolta ordini del trimestre, inoltre, registra una significativa crescita high-single-digit.

Rispetto all’esercizio precedente, il mix delle vendite del Gruppo nel primo trimestre 2024 è stato caratterizzato da una differente composizione in termini di tipologie di prodotto. In particolare, le vendite di Driver’s Equipment hanno registrato un aumento pari a 0,4 milioni (+2,6%) rispetto al primo trimestre 2023, trainate dalla crescita delle tute a marchio Omp; il fatturato delle Car Parts si è incrementato di 0,3 milioni (+6,9%), principalmente a seguito di forniture legate ai programmi di produzione di alcune importanti case automobilistiche in Europa; il segmento Other ha fatto segnare una riduzione di 0,7 milioni di euro (-33,1%), a causa delle consegne di capi di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit effettuate all’inizio del precedente esercizio a due importanti clienti a copertura dell’intera stagione, che avevano inciso complessivamente per oltre 1 milione di euro nel Q1 2023.

In termini di aree geografiche, tutti i principali paesi della macro-regione Apac (Australia, Cina e Giappone) hanno registrato una significativa crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, pari complessivamente al +28,1%; le vendite nell’area Emea sono sostanzialmente in linea rispetto al Q1 2023 (+0,3%), mentre si registra una contrazione nelle Americhe (-10,5%). Le variazioni in Emea e nelle Americhe sono state influenzate dalle sopracitate commesse relative ai capi di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit. Escludendo tali impatti, la crescita è pari al +2,9% in Emea ed al +2,5% nelle Americhe (+3,7% a cambi costanti).

I Dealer continuano a rappresentare il canale di vendita principale per il Gruppo, con un peso pari al 63% del totale del fatturato nel primo trimestre dell’anno, in lieve flessione rispetto al Q1 2023 (-1,7%), principalmente a causa dell’attivazione di un nuovo distributore in UK ad inizio 2023, che aveva generato volumi di vendita non ricorrenti collegati al primo assortimento. Nei primi tre mesi del 2024 si registra un significativo aumento dei ricavi verso Team & Car Manufacturer (+6,9% complessivamente, +36,9% al netto delle due commesse Racing Spirit relative al Q1 2023), a seguito di importanti accordi di partnership tecnica siglati dal Gruppo nei principali campionati mondiali e competizioni nazionali (tra cui Nascar, negli Stati Uniti), mentre le vendite a clienti classificati come Other sono diminuite di €0,1 milioni (pari al 5,3%).

Roberto Ferroggiaro, chief Financial Officer di Racing Force Group, ha commentato: “Le vendite del Gruppo nel primo trimestre del 2024 sono in crescita rispetto all’esercizio precedente, a eccezione dei capi di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit, su cui hanno inciso le consegne a due primari clienti nel Q1 2023 a copertura dell’intera stagione. Escludendo tale effetto, le vendite sono aumentate complessivamente del 5% rispetto all’anno precedente. L’abbigliamento per pilota, e in particolare le tute ignifughe a marchio Omp, ha rappresentato il driver principale della crescita a livello globale. Nonostante il confronto con un primo trimestre 2023 particolarmente robusto, la raccolta ordini dell’avvio dell’esercizio 2024, in crescita high-single-digit, consente di guardare con grande fiducia al prosieguo della stagione, in attesa del completamento degli investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva e logistica, a supporto sia della crescita nel motorsport sia dei progetti di diversificazione nel settore dei caschi per la difesa”.