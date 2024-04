Povertà assoluta, l’Istat rivede i calcoli: in Liguria una famiglia di tre persone lo è se spende meno di 1300 euro al mese

Un over 75 in Liguria in un comune di 50 mila abitanti ha la soglia di spesa mensile più alta di tutte le regioni per essere annoverato tra gli assolutamente poveri: 938,33 euro

In Liguria la soglia di povertà per un nucleo famigliare con due persone tra i 30 e i 59 anni e un minore tra i 4 e i 10 anni nel 2022 è considerata se si ha una spesa mensile pari o inferiore a 1.341,61 euro nell’area metropolitana, a 1.372,02 euro in un grande comune e a 1.408,86 in un piccolo comune. Nel 2014 la cifra era rispettivamente di 1.139,86 euro per l’area metropolitana, 1.169,50 per il grande comune e di 1.192,76 per il piccolo comune.

Andando a guardare una famiglia monocomponente con classe di età superiore ai 75 anni, come spesso accade in una regione anziana come la Liguria nel 2014 la soglia di povertà era tra i 788 e gli 800,75 euro, nel 2022 varia dai 935,98 ai 962,46 euro.

Andando a confrontare la stessa categoria con il resto delle regioni emerge che un over 75 in Liguria ha la soglia di spesa mensile più alta di tutte in un grande comune per essere annoverato tra gli assolutamente poveri: 938,33 euro. L’Emilia-Romagna è al secondo posto con 908,22 euro.

Per quanto riguarda invece l’area metropolitana, la Liguria (in questo caso Genova) non è ai primi posti come si evince dalla tabella qui sotto.

In particolare, in base alla tipologia del comune di residenza si distingue tra:

Area metropolitana = Comuni centro di area metropolitana

Grande comune = Comuni periferia di area metropolitana e comuni con più di 50.000 abitanti

Piccolo comune = Altri comuni fino a 50.000 abitanti diversi dai comuni periferia di area metropolitana

Le cifre sono reperibili sul sito dell’Istat, che ha pubblicato la nuova versione del calcolatore delle soglie di povertà assoluta, ottenute attraverso la nuova metodologia di calcolo messa a punto nell’ambito di una apposita commissione nazionale di studio, presieduta dal presidente dell’Istat e di cui fanno parte rappresentanti del mondo accademico, della Banca d’Italia, esperti di diversi enti e dell’Istat.

Le nuove soglie di povertà assoluta rappresentano il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento. Non si tratta quindi di un’unica soglia, ma di tante soglie di povertà assoluta quante sono le combinazioni tra tipologia familiare (ottenuta come combinazione tra numero ed età dei componenti), regione e tipo di comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tali valori monetari.

Per la Liguria abbiamo estrapolato le varie combinazioni sul 2022