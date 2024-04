Marina Chiavari investe 270 mila euro per i servizi igienici al porto turistico

L’attuale locale avrà due ingressi separati per le aree destinate ai servizi igienici pubblici e per quelli riservati all’utenza del porto turistico

Marina Chiavari srl investe 270 mila euro per realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria ai servizi igienici del Porto Turistico Luigi Gatti.

Questa mattina la giunta di Chiavari ha preso atto del progetto redatto dal tecnico incaricato dalla società in house del comune.

L’attuale locale di circa 100 mq, adiacente alla scala di collegamento tra la passeggiata mare e il porto, avrà due ingressi separati per le aree destinate ai servizi igienici pubblici e per quelli riservati all’utenza del porto turistico. Il bagno aperto a tutti avrà due lavabi e tre wc di cui uno per disabili. Invece l’area per gli utenti del porto avrà una zona reception con lavanderia e stireria, e due spazi separati per uomini e donne. In totale saranno installate 2 docce e un bagno per disabili, sette wc, sei lavabi, quattro docce e due spogliatoi. Previsto a progetto anche il rifacimento delle pavimentazioni, la sistemazione dell’impianto di condizionamento e l’adeguamento dell’impianto elettrico e idraulico.

«Andiamo avanti per rendere il porto di Chiavari un luogo ancora più bello e vivibile per tutti. I nuovi servizi saranno adeguati alle esigenze quotidiane degli ospiti e dei cittadini che usufruiscono del nostro approdo, nell’ottica di renderlo sempre più accogliente e accessibile − dichiara il sindaco Federico Messuti − tra i vari interventi, verranno installati i sanitari antivandalo e un serramento di entrata ridimensionato per consentire gli accessi separati al pubblico e all’utente portuale».