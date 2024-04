Lasagne bastarde è la traduzione di bastardui, una pasta della Valle Arroscia condita con un sugo a base di porri e panna e cotta in forno. Una pasta che ha anche altri nomi locali e differenti ingredienti nel sugo. E può anche non essere lasagna ma prodotta in altri formati … Bisogna scegliere e semplificare. Qui stiamo alla ricetta più diffusa ai nostri giorni e tralasciamo le varianti

Ingredienti: 400 grammi di farina, 200 grammi di preboggion, 2 uova +due tuorli, sale, olio extravergine d’oliva, 4 porri, 250 ml di panna da cucina, 1 spicchio d’aglio, sale, pepe nero, 100 grammi di parmigiano o di pecorino. Per il preboggion vedi qui . È composto da così tante erbette che, con l’una o con l’altra, lo troviamo tutto l’anno ma la primavera è la sua stagione migliore. Dovrebbero averlo i banchi dell’ortofrutta, in ogni caso potrebbe bastare anche la sola borragine.

Procedimento. Fate lessare le erbe con un pizzico di sale per una decina di minuti, strizzatele bene e tritatele molto finemente con un coltello, (ma non passatele al mixer, non devono diventare una crema). Per l’impasto mettete nella planetaria la farina, le erbette tritate, le uova e i tuorli, due cucchiai d’olio e un pizzico di sale. Impastate fino a ottenere una pasta soda di colore verdolino. Oppure, se ne avete voglia, fate l’impasto a mano, mettete sulla spianatoia la farina con un buco in mezzo, dove vanno gli altri ingredienti, incorporate la farina un po’ alla volta e dateci dentro con le mani, fino a ottenere lo stesso risultato che avreste ottenuto in pochi secondi con la planetaria. Quindi tagliate l’impasto in pezzi e lasciateli riposare coperti per una ventina di minuti. Poi passate i pezzi nella macchinetta tipo Imperia partendo dallo spessore più largo e diminuendolo fino ad arrivare a circa mezzo millimetro, quindi tagliate la sfoglia in lasagne lunghe 7-8 cm.

Tagliate la parte bianca dei porri a rondelle e mettetela a soffriggere nell’olio con lo spicchio d’aglio sbucciato e schiacciato. Quando l’aglio prende colore toglietelo, continuate a far cuocere i porri una decina di minuti a fuoco molto basso, quindi aggiungete la panna e il sale necessario. La panna non deve bollire ma riscaldarsi pochi minuti.

Sbollentate le lasagne per due minuti e stendetele su un canovaccio. Ungete una teglia da forno e alternatevi strati di pasta e di condimento, finite spolverando con il pepe macinato e il parmigiano o il pecorino. Infornate la teglia per una trentina di minuti a 180 gradi in forno ventilato, a 200 gradi in quello statico. Negli ultimi 5-10 minuti impostate il forno sulla funzione grill, per far dorare e diventare croccante la superficie delle lasagne. Sfornate e tagliate la pasta a fette. Potreste accompagnarla con un Riviera Ligure di Ponente Pigato.

Placet experiri!