La Spezia, ripartono i lavori all’ex comando di polizia municipale in via La Marmora

Ripartono alla Spezia i lavori di ristrutturazione dell’ex comando di polizia municipale in via La Marmora che ospiterà gli uffici Spezia Risorse e anche quelli di Mobilità e Parcheggi, concentrando in un’unica sede una serie di funzioni collegate che miglioreranno non solo l’efficienza delle due società ma soprattutto consentiranno a tutti i cittadini di recarsi in un unico luogo per l’espletamento di numerose pratiche.

I lavori erano stati affidati nel 2022 ma per una serie di vicissitudini la ditta incaricata non era stata in grado di portare a termine. A seguito di nuova aggiudicazione sarà la ditta Edilelle a realizzare l’opera di riqualificazione che dovrà essere terminata in 180 giorni. Ieri il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, accompagnato dall’amministratore delegato di Spezia Risorse Davide Piccioli, e l’amministratore delegato di Atc Mobilità e Parcheggi Stefano Sciurpa hanno effettuato un sopralluogo nell’ex caserma a seguito dell’inizio delle lavorazioni.

Il progetto consentirà di adeguare i locali interni e le infrastrutture alle esigenze dell’utenza, che potrà trovare un front-office unico per entrambe le società, permettendo di riunificare più servizi nella medesima sede. La creazione di un Front Office comune, offrirà chiari vantaggi ai cittadini che avranno un unico interlocutore allo sportello per accedere ai servizi di Spezia Risorse e di Atc Mobilità e Parcheggi.

L’intervento, per un importo di circa un milione di euro, consentirà inoltre di restituire bellezza a un edificio di pregio incastonato in uno dei quartieri storici della città che sarà completamente valorizzato da importanti interventi sulle strutture e anche e sulle infrastrutture informatiche.