Iit, sopralluogo per il progetto di rigenerazione dell’area verde attorno all’Istituto: diventerà “Parco dei ricercatori”

Si è svolto oggi un sopralluogo congiunto degli assessori all’Urbanistica di Regione Liguria e Comune di Genova all’Istituto Italiano di Tecnologia in via Morego 30 a Genova.

Oggetto della visita la riqualificazione dell’area verde a ridosso dell’Iit. Un progetto di rigenerazione urbana nato con l’intento di trasformare l’area boschiva in prossimità della sede a Morego, attualmente in stato di abbandono, in uno spazio verde fruibile per gli utenti dell’istituto e per la comunità locale.

Il progetto, denominato “Parco dei ricercatori“, prevede la realizzazione di un sistema di percorsi e di aree decretate alla sosta per utenti di Iit che possano offrire una condizione di svago e di “fuga” rispetto alla chiusura dell’intero complesso. In particolare l’obiettivo è quello di: ripristinare i camminamenti esterni adiacenti al muraglione, realizzare una scalinata di 150 gradini che porti i visitatori a un belvedere con vista sulla vallata verso sud e un anfiteatro utilizzabile per concerti, conferenze e presentazioni all’aperto. Saranno inoltre presenti un’area di sosta attrezzata con tavoli e panchine e un’area dedicata al fitness. Secondo il progetto l’accesso al parco sarà garantito da due sentieri che partiranno rispettivamente da salita di Serro a Morego e da via Morego in prossimità dell’edificio principale.

Particolare attenzione sarà riservata all’illuminazione notturna, proprio per garantire la sicurezza dei visitatori e creare un’atmosfera suggestiva e accogliente, visibile anche da più lontano. Il progetto si propone inoltre di creare un legame forte tra la sede dell’Iit e il parco circostante, favorendo la condivisione di conoscenze e competenze tra la comunità scientifica e quella locale. Gli spazi progettati e in particolare l’anfiteatro potranno essere utilizzati per l’organizzazione di eventi e attività educative volte a promuovere la cultura scientifica e tecnologica e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela dell’ambiente.

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola dichiara: «Il progetto di creazione del parco in via Morego è tanto ambizioso, quanto in linea con le politiche di rigenerazione urbana attuate in questi anni da Regione Liguria. Realizzarlo rappresenterebbe infatti un importante passo avanti nella rivitalizzazione dell’intera vallata e della sua comunità».

«Uno degli obiettivi primari della nostra azione amministrativa è rendere sempre più accessibile e quotidianamente fruibile, anche nel connubio con le tecnologie digitali, il verde che copre più del 70% del territorio genovese, rendendolo di fatto un “Parco di parchi” – spiega l’assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Mario Mascia − in questa direttrice green – smart l’Istituto Italiano di Tecnologia rappresenta la storia, il presente e il futuro paradigmatico, perché qui gli edifici e tutte le aree che gravitano all’intorno sono stati fin dall’inizio concepiti come ambiti di connessione non solo per le comunità di studenti, ricercatori e lavoratori ma anche per tutti i cittadini genovesi. Questo progetto di rigenerazione urbana, che trasformerà l’area boschiva della sede a Morego dell’Iit in uno spazio fruibile per gli utenti dell’istituto e per la comunità locale, ci farà fare un ulteriore passo in avanti nel raggiungimento di uno dei nostri principali obiettivi: migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, creare ‘parchi’ nuovi di verde in cui sia piacevole e salutare studiare, lavorare, passare il proprio tempo libero, e crescere in continuo dialogo e collaborazione con la comunità. Quindi non possiamo che supportare questo ambizioso progetto di riqualificazione, che creerà un valore aggiunto all’Iit che è già un’eccellenza indiscussa».