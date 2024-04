Giornata nazionale del Made in Italy, il 16 aprile alla Spezia il racconto dell’economia del mare

Appuntamento all’Auditorium “Giorgio S. Bucchioni” in via del Molo 1

Nell’ambito della prima edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal Mimit-ministero delle Imprese e del Made in Italy, Confindustria La Spezia e Confindustria Nautica, con il contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, organizzano l’evento: “Made in Italy – Storie di Mare di ieri e di oggi. Racconti di persone, creatività e ingegno” in programma il 16 aprile dalle ore 9 all’Auditorium “Giorgio S. Bucchioni” in via del Molo 1, La Spezia.

L’appuntamento, inserito nel calendario ufficiale del Mimit, sarà un’occasione per ripercorrere lo storico legame fra economia e mare nel Golfo della Spezia e per raccontare il prossimo futuro caratterizzato da grandi investimenti in nuove tecnologie e ricerca.

Un racconto che prenderà avvio dai record storici di traversata atlantica del Rex nel 1933 e del Destriero nel 1992, si scopriranno i magnifici recuperi di barche d’epoca da parte dei “nostri” maestri d’ascia, fino ad arrivare alle sfide tecnologiche più avanzate applicate ai gioielli della navigazione di lusso, e non solo, e alle prospettive avveniristiche legate alla dimensione subacquea, che rappresentano nel mondo l’eccellenza del “nostro” Made in Italy.

Il programma



Dopo i saluti del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, del Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini e del presidente Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, ad aprire i lavori saranno Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia; Alessandro Gianneschi – vicepresidente Confindustria Nautica e Lisa Rizzardi – funzionario Mimit – Casa del made in Italy, del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta.

Nella prima parte: “La storia dell’ingegno e della creatività legata al mare”:

“Pillole di navigazione: Il Rex – racconto dell’impresa – Il comandante Francesco Tarabotto e la conquista del Nastro Azzurro nel 1933”: Andrea Calzolari – in memoria del professore Enrico Calzolari autore del libro “Rex Lerici Tarabotto”;

“Capolavori d’ingegneria: Il Destriero – come l’ingegno e la tecnica portano alla vittoria, la conquista del Nastro Azzurro del 1992”: Mauro Parodi – capocommessa Fincantieri spa per Destriero;

“Cantieri e uomini: la tradizione dei maestri d’ascia”: Alessio Donno – direttore operativo Valdettaro Group;

“La cantieristica navale e le imprese del territorio legate al comparto della difesa marina”: Mario De Biase – capitano di Fregata (GN) – Arsenale Militare Marittimo La Spezia;

“170 anni di storia dei Cantieri Baglietto”: Diego Michele Deprati – ceo Baglietto spa

Modera: Corrado Ricci – Giornalista e fondatore de “Il cantiere della memoria”.

Seconda parte: “La storia continua: le frontiere dell’innovazione blue, la dimensione subacquea le eccellenze del Made in Italy”. Ne parleranno:

Carla Demaria – Ceo Bluegame Srl a brand of Sanlorenzo spa

Lino Magnoni – Head Unmanned Systems Integration Fincantieri spa

Guido Penco – direttore Sviluppo Tecnico Baglietto spa

Per la sessione: “Giovani e start-up di successo: il coraggio di iniziare una nuova storia”: Nicola Di Luca – ceo Ecodrone srl e Francesca Picasso – Local Manager & Project Leader La Spezia Hub di Faros Accelerator.

Modera: Marco Bartolini – Giornalista

A chiusura, Francesca Cozzani componente consiglio direttivo Federazione Nazionale cavalieri del lavoro.

Sempre in relazione alle iniziative dedicate alla Settimana del Made in Italy, dal 15 al 19 aprile, Confindustria La Spezia organizzerà: “Open days in cantiere – La nautica, eccellenza del Made in Italy, si apre alle scuole”. Si tratta di visite aziendali presso i cantieri nautici del territorio rivolte, prioritariamente, alle scuole secondarie di primo grado, realizzate anche nell’ambito del progetto “Ragazzi in Azienda”, iniziativa di Confindustria Liguria e Ufficio Scolastico Regionale, finanziata da Regione Liguria.

Le aziende che, complessivamente, sono state coinvolte nelle visite degli studenti sono: Baglietto spa, Cantiere Riva – Ferretti Group, Cantiere Valdettaro, Fincantieri spa, Sanlorenzo spa.

L’appuntamento, quindi, è per il 16 aprile alle ore 9 in Auditorium “Giorgio S. Bucchioni” dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale con “Made in Italy – Storie di Mare di ieri e di oggi. Racconti di persone, Creatività e Ingegno”. La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione qui.