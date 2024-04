Genova, 12 aprile: simulazione di test per l’ingresso alla Facoltà di Medicina

Venerdì 12 aprile Bi. Bi Service di Genova ospiterà gli aspiranti medici che vogliono mettersi alla prova con la simulazione di test per l’ingresso alla Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, in vista delle prove ufficiali in programma il 28 maggio e il 30 luglio. Le simulazioni dal vivo con banca dati organizzate da Testbusters inizieranno alle 15 e dureranno in totale circa 3 ore. I posti sono limitati e alcune sessioni sono già sold-out: è possibile consultare l’elenco delle città con le date in cui si svolgeranno le prove. Ci si potrà registrare gratuitamente cliccando qui

I ragazzi che nei giorni scorsi si sono iscritti alla simulazione – la più grande dal vivo in Italia – hanno ricevuto tre giorni prima del test gli accessi a una banca dati Testbusters per vedere in anteprima 500 domande, tra cui verranno selezionate quelle che faranno parte del test a cui dovranno rispondere per iscritto, su carta, così come previsto dalla nuova prova in vigore da quest’anno approvata dal Ministero.

La simulazione è organizzata da Testbusters, leader di mercato nel settore della preparazione agli esami di ammissione universitari, e rientra tra le oltre 30 sessioni di simulazioni cittadine con banca dati, gratuite e in programma in tutta Italia nei primi due weekend di aprile e che coinvolgeranno in totale oltre 3.000 studenti.

Tra l’introduzione della modalità cartacea del test di Medicina e la novità delle banche dati di 3.500 quesiti che verranno condivise con gli iscritti circa venti giorni prima di ciascuna sessione, è facile sentirsi smarriti davanti ad una prova già di per sé molto complessa da preparare. Proprio alla luce di ciò, le simulazioni dal vivo con banca dati di Testbusters permetteranno ai partecipanti di misurare il proprio livello di conoscenza delle materie e capire, se necessario, dove migliorare per affrontare al meglio il test vero e proprio. Al termine, i docenti di Testbusters accompagneranno gli studenti attraverso una correzione integrale e commentata, aiutandoli a capire cosa è necessario migliorare per affrontare al meglio il test.

In vista della simulazione, che si configura come un’occasione unica per mettersi alla prova e valutare il proprio livello, Testbusters ha sottoposto alla propria community una survey anonima con alcune domande volte a indagare l’approccio e la preparazione degli aspiranti studenti al test di medicina, a fronte della grande novità di quest’anno: l’introduzione di una banca dati che comprende oltre 3.500 quesiti per sessione e che verrà condivisa con gli iscritti almeno 20 giorni prima della relativa prova, suscitando tra gli studenti opinioni molto discordanti.

L’indagine ha coinvolto oltre mille persone, di cui il 72.8% ha già provato il test di Medicina, e di cui il 46,3% sono studenti che affronteranno l’esame di maturità nel 2024. Nonostante la grande novità di quest’anno sia l’introduzione della banca dati, sono comunque pochissimi gli studenti che punteranno solo ed esclusivamente sullo studio mnemonico della stessa e degli oltre 3mila quesiti che essa contiene: solo il 3.6% dei rispondenti, infatti, pensa che “fare molta pratica quasi esclusivamente sulla banca dati, senza studiare” sia l’opzione più efficace per ottenere un punteggio elevato al test, mentre l’1.2% dichiara che proverà a imparare tutte le domande a memoria, una ad una.

Alla luce di questo scenario, Testbusters ha chiesto alla sua community “Come pensi di prepararti per fare meglio degli altri concorrenti ed essere ammesso a medicina o veterinaria?”, rilevando che più del 90% degli studenti sa già che studierà e/o farà pratica anche sugli esercizi più ricorrenti, al fine di competere al meglio con gli altri iscritti. Più precisamente il 62.2% di loro pensa di “studiare le materie del test e fare molta pratica sulle tipologie ricorrenti di quesiti, oltre che sulla banca dati”, mentre il 30.5% ritiene che la scelta migliore sia di “studiare le materie del test e fare molta pratica quasi esclusivamente sulla banca dati”.

Prepararsi al test di Medicina, 3 studenti su 4 sono disponibili a sacrificare vacanze e weekend con amici.

L’indagine esplora anche la situazione di coloro che, allo studio per il Test, affiancheranno altri impegni accademici o lavorativi. Alla domanda “Come riuscirai a conciliare lo studio per il test e gli altri tuoi impegni accademici (e/o eventualmente lavorativi)?”, oltre il 70% dei rispondenti è disposto a sacrificare lo studio a scuola, all’università, i weekend con amici e le vacanze per prepararsi al meglio a questo importante momento. Infatti come rileva la ricerca: il 46% dei rispondenti afferma che “studierò meno per la scuola e la maturità o per l’università, più per il test”, mentre il 30.4% dichiara che “studierò prevalentemente nei weekend o la sera, eventualmente rinunciando a qualche vacanza”. Solo una piccola parte si concentrerà esclusivamente sullo studio per il test, accantonando le materie scolastiche e rinunciando completamente a uscite con gli amici o altre attività di piacere.

Sorprende il dato relativo alla doppia sessione di test, a maggio e a luglio: quasi un centinaio di rispondenti su mille, il 10.6%, ha risposto “farò il test a maggio come prova, senza studiare o studiando poco, studierò di più per il test di luglio”.

«L’attuale clima di incertezza tra i futuri studenti universitari – dichiara Ludovico Callerio, ceo di Testbusters – potrebbe compromettere non solo la preparazione per i test di ammissione, ma anche la tranquillità con cui affronteranno queste prove. Per questo riteniamo che sia fondamentale accompagnarli e guidarli in tutte le fasi del percorso che li porterà a frequentare le università dei loro sogni, fornendo loro strumenti concreti che li aiutino a capire lo stato della loro preparazione e che possano indirizzarli verso un risultato soddisfacente e di successo. Per gli eventi di simulazione dal vivo previsti per il 2024 abbiamo già raccolto circa tremila iscritti: è un risultato che testimonia il bisogno dei ragazzi di non sentirsi soli ed essere supportati, nonché una prova della fiducia che la nostra community ripone nel progetto»

Testbusters è leader di mercato nel settore della preparazione agli esami di ammissione universitari. Attraverso corsi, manuali e percorsi individuali, la società offre da oltre 10 anni servizi di formazione per la scelta dell’università e per il superamento dei test di ammissione a tutti i corsi di laurea in cui è prevista una prova di ammissione. Testbusters è specializzata, in particolare, nella preparazione per il test di ammissione a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, e per il Concorso per l’ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina.