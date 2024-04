Formazione e lavoro: la situazione in Italia, a Savona il 13 maggio un convegno sul come far crescere le competenze

Diffondere la cultura della formazione e degli strumenti della formazione finanziata ed estendere la consapevolezza delle opportunità che le aziende possiedono: di questo si parlerà il 13 maggio durante il convegno che avrà luogo a Savona organizzato da Evergon Training, insieme a Aidp e Unione industriali della provincia di Savona.

Evergon Training è una legal entity che si occupa di finanziamenti della formazione, in pancia a Enzima12, venture builder operante nei settori dei servizi per la formazione e per il lavoro, che opera principalmente a Savona e provincia, ponendosi come punto di riferimento per la Liguria.

Questo primo appuntamento sul territorio ligure è aperto a tutti, rivolto in particolare a Hr manager, giovani professionisti e imprenditori, per sensibilizzare le aziende sugli strumenti che hanno a disposizione con l’obiettivo di far crescere le competenze dei loro dipendenti e al contempo la competitività dell’azienda stessa.

I fondi interprofessionali rivestono un ruolo importante nell’ambito della formazione: l’Italia, sul tema del versamento in formazione continua, è molto indietro rispetto agli altri paesi europei, registrando solo il 0,30%.

Nel periodo 2018-2022 i fondi hanno pubblicato 358 avvisi, allocando per attività formative più di 611 milioni di euro. Questo è il quadro che emerge dal report di Enzima12 “Formazione e lavoro: la situazione in Italia”, oggetto e tema di discussione principale del convegno, redatto per sistematizzare i dati più rilevanti del settore, come ad esempio quello relativo alla partecipazione ad attività formative, la situazione nell’ambito della formazione regione per regione in Italia, il confronto con i paesi dell’Europa, i settori maggiormente attivi e così via. Un report ampio e ricco, in cui emerge, da un lato, il ruolo della formazione per la crescita di un Paese, poiché strettamente correlata al sistema produttivo ed economico di uno Stato e al suo Pil, dall’altro, come investire nel lifelong learning per abilitare gli individui a rispondere ai bisogni del mercato ed essere competitivi.

Con la moderazione di Mattia Minuto, responsabile dell’area risorse umane e rapporti sindacali dell’Unione Industriali di Savona, l’evento si aprirà alle 17 con i saluti istituzionali per poi lasciare la parola ai numerosi speech che si avvicenderanno durante il corso dell’incontro: si parte con “Il mercato del lavoro e della formazione in Italia oggi” a cura di Fabrizio Gallante, Co-founder Evergon Training e Managing Director Enzima12, che delineerà una fotografia generale del contesto italiano e della sua situazione attuale.

Si proseguirà con uno sguardo incentrato più sul territorio ligure con l’intervento “Contesto territoriale e tendenze” di Mattia Minuto, “L’azione della Regione Liguria a sostegno della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro- Una panoramica” a cura di Paolo Sottili, direttore Generale di Alfa, l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, e “Le competenze critiche per le imprese: Il valore della formazione in azienda” di Federica Modugno, HR Manager Italy & Spain Infineum.

Sarà poi il momento di un taglio più giuridico grazie all’intervento “Bilateralità contrattazione di secondo livello per la formazione continua” a cura dell’avvocato Domenico De Feo dello Studio Legale Marazza e Associati di Roma, studio specializzato nel diritto del lavoro, tra i più rilevanti nel panorama nazionale; infine, l’ultima parte dell’evento che prende il nome di Innovazioni e trend nello sviluppo del capitale umano vedrà l’intervento di Alberto Giusti, Business Angel & Venture Capitalist, Co-founder 12Venture, con lo speech “La formazione nell’era dell’AI” e “Le competenze come ricchezza per le persone e le organizzazioni” a cura di Marco Mazzini, Co-founder Dokimazo.

Dino Vercelli, ceo di Evergon Training, commenta: «Questa iniziativa, realizzata con l’importante sostegno dell’Unione Industriali di Savona e dell’Aidp Liguria, rappresenta una grande opportunità per le imprese e per i professionisti operanti nel nostro territorio, in una prospettiva di condivisione della cultura della formazione continua. Stando a quanto racconta il rapporto Formazione e Lavoro pubblicato dal nostro Osservatorio, per l’item “formazione aziendale”, il nostro Paese è solo 15esimo in Europa, con marcate differenze di genere e dimensionali, con le piccole e medie imprese che faticano rispetto alle grandi e altrettanto significative differenze territoriali. Dati che ci invitano a fare di più; in questa direzione, i fondi interprofessionali rappresentano la più importante freccia nell’arco che abbiamo disposizione».