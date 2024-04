Dal ministero dell’ambiente 4,8 mln per la messa in sicurezza del torrente Argentina

Via libera del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica all’erogazione del contributo da 4,8 milioni di euro chiesto dalla Regione Liguria per realizzare gli interventi di messa in sicurezza del torrente Argentina, tra Taggia e Riva Ligure.

I fondi stanziati serviranno per realizzare il secondo lotto di lavori per la messa in sicurezza dell’ultimo tratto del fiume; il finanziamento si inserisce in un progetto del valore di oltre 17,6 milioni di euro, finanziati in parte con risorse di Protezione civile e in parte con fondi del Pnrr.

«Questo stanziamento – spiega l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone – andrà a finanziare la messa in sicurezza di tutto il tratto finale del corso d’acqua, per evitare scenari come quelli visti nell’ alluvione dell’ottobre 2020. Nel frattempo, si stanno concludendo le operazioni di bonifica bellica preventiva nel tratto a monte del ponte della ciclabile; a breve, quindi, si avrà l’effettivo avvio dei lavori del primo lotto, aggiudicati alla fine del 2023. Nelle prossime settimane faremo un sopralluogo in occasione dell’avvio del cantiere del primo lotto».