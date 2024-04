Cybersecurity, dal 14 maggio la seconda edizione del corso per aziende in collaborazione con Start 4.0

Il corso per sensibilizzare le aziende sulla protezione dei dati della Camera di Commercio di Genova in collaborazione con il Centro di Competenza Start 4.0

A partire dal 14 maggio 2024 torna la seconda edizione del corso “Cybersecurity dalla consapevolezza all’approccio specialistico” per un totale di 24 ore. Dopo il successo della prima edizione, la nuova che sarà aggiornata per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza informatica si pone come obiettivo quello di sensibilizzare le aziende, soprattutto le micro, sull’importanza di proteggere i propri sistemi informativi dagli attacchi dei cyber criminali facendo capire come il problema riguarda tutte le professioni indipendentemente dalla grandezza dell’azienda, basta avere dei dati per essere soggetti a un furto informatico. Il corso nasce grazie alla collaborazione continua tra la Camera di Commercio di Genova e il Centro di Competenza Start 4.0.

Il corso prevede lezioni da 2 ore, due volte a settimana, il martedì e il giovedì alle 9 alle 11. Tre di queste lezioni saranno in presenza, presso la Camera di Commercio di Genova in Via Garibaldi 4, per permettere ai partecipanti sia di conoscersi tra di loro sia di incontrare i professori. Durante una delle lezioni in presenza verràeffettuato il PID Cyber Check, un Assessment che indicherà il livello di rischio di un attacco informatico al quale l’impresa è esposta. Le altre lezioni si svolgeranno tutte online su piattaforma Zoom. Il corso è aperto alle imprese ma anche ai liberi professionisti ed è finanziato interamente dalla Camera di Commercio di Genova quindi a costo zero per i partecipanti.

Il corso prevede una parte teorica per capire la terminologia e la normativa in materia di cyber, verranno mostrati i rischi, le metodologie d’attacco e soprattutto come gestire un attacco informatico.

Ecco il calendario delle lezioni:

Martedì 14 maggio – Fondamentali: concetti e definizioni a cura della professoressa Paola Girdinio – Presenza

Martedì 21 maggio – Significato e Modalità del “Fare Sicurezza” a cura di Ing. Ermete Meda – Online

Giovedì 23 maggio – Rischi e metodiche di attacco (I parte) a cura di Ing. Luca Caviglione – Online

Martedì 28 maggio – Rischi e metodiche di attacco (II parte) a cura di Ing. Luca Caviglione – Online

Giovedì 30 maggio – Governance a cura di Ing. Ermete Meda – Online

Martedì 4 giugno – Pid Cyber Check a cura di Ing. Georgia Cesarone – Presenza

Giovedì 6 giugno – Gestione del cyber risk attraverso le contromisure di natura tecnologica a cura di Ing. Luca Caviglione – Online

Martedì 11 giugno – Risk a cura di Ing. Fabio Guasconi – Online

Giovedì 13 giugno – Compliance (I parte) a cura Ing.Fabio Guasconi – Online

Martedì 18 giugno – Compliance (II parte) a cura Ing. Fabio Guasconi – Online

Giovedì 20 giugno – Esempio di Analisi del Rischio e Dpia a cura Ing. Ermete Meda e Avv. Eduardo Surace – Presenza

A fine corso una simulazione che l’anno scorso ha suscitato grande interesse: “Cyber Escape Room“. Si tratta di un’esacape room all’interno di un bus dove i partecipanti verranno divisi in coppie e fatti entrare dentro il Cyberbus dove dovranno immedesimarsi nel pensiero di un criminale informatico per provare a rubare dati confidenziali da una società nucleare. Questo gioco permette con la simulazione di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il corso.

Per iscriversi è necessario compilare un form online entro il 13 maggio 2024. Il corso partirà solo se si raggiungerà un numero sufficiente di iscritti. Successivamente i partecipanti riceveranno conferma dell’inizio del corso e il link alla piattaforma Zoom per accedere alle lezioni.

Tutte le informazioni, docenti, calendario si trovano nella pagina dedicata.