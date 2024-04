Crociere, Toti: “Le previsioni per il 2024 confermano la leadership ligure”

I Ports of Genoa presenti al Seatrade Cruise Global di Miami (8-11 aprile) per consolidare i rapporti e cogliere nuove opportunità

«Genova, La Spezia e Savona, i tre poli crocieristici della Liguria, confermano la loro leadership in Italia e rappresentano insieme il principale hub dell’economia del mare a livello europeo, nonché uno tra i più dinamici punti di riferimento nel mondo. Un settore in ottima salute, riconosciuto anche Oltreoceano dopo il successo di Clia cruise week e Clia innovation expo, che con quasi 200 aziende coinvolte ha anticipato i temi del Seatrade in Florida. Le previsioni per il 2024 confermano la leadership ligure del 2023, quando aveva superato gli oltre 3 milioni di passeggeri movimentati. Stando ai primi dati, abbiamo addirittura raggiunto qualche punto in percentuale in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso». Questo il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti all’articolo apparso oggi sul quotidiano La Repubblica “Crociere, Genova-Miami, la stagione decolla. Liguria prima regione”.

«La Liguria è attrattiva, lo è anche per il turismo crocieristico – prosegue Toti – e fa da home port alle principali compagnie del mondo. Una scelta che genera benessere e sviluppo per tutto il tessuto economico. Altrettanto positivi i dati nazionali, con ricadute in Liguria, che parlano di 1,6 miliardi di investimenti sulla crocieristica entro il 2026, di cui un’importante fetta relativa a infrastrutture a servizio delle crociere, come dimostrano i casi di Genova e La Spezia».

Da oggi fino all’11 aprile i Ports of Genoa saranno presenti al Seatrade Cruise Global di Miami, il più importante evento fieristico internazionale dedicato al settore delle crociere considerato da oltre 50 anni l’appuntamento più atteso dagli operatori del comparto. La convention riunisce 120 paesi del mondo, con oltre 10.000 visitatori, più di 600 espositori e rappresenta l’evento al quale sono rappresentati più di 80 brand del settore crociere.

I porti del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale parteciperanno quest’anno nell’ambito della collettiva Assoporti, condividendo con le altre autorità di sistema portuale italiane, Enit ed Itc (Italian Travel Consultant srl) uno spazio espositivo intitolato CruiseItaly, collocato presso lo stand numero 2006 della Exhibit Hall.

Dopo aver registrato nel 2023 un nuovo record di traffico con quasi 2,6 milioni di crocieristi movimentati dai terminal Stazioni Marittime di Genova e Palacrociere di Savona, l’evento sarà l’occasione per l’AdSP di consolidare i rapporti con stakeholder internazionali, cogliere nuove opportunità di collaborazione e presentare gli ultimi progetti messi in atto in questo ambito, rimarcando l’importanza del settore crocieristico per i porti di Genova e Savona e gli effetti economici sul territorio di influenza.

Innovazione tecnologica, decarbonizzazione, sviluppo di porti e destinazioni, sostenibilità: sono solo alcuni dei temi trattati durante il Seatrade Cruise Global di Miami, in una edizione che si preannuncia ricca di contenuti e di interventi di grande interesse per i Ports of Genoa.