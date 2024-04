Chiavari: la giunta approva prolungamento della passeggiata mare e collegamento con Preli

Sarà recuperata una zona a oggi non accessibile per destinarla alla cittadinanza

Approvato dalla giunta del Comune di Chiavari l’ampliamento della passeggiata mare che collegherà il lungomare Esuli Italiani D’Istria Fiume e Dalmazia all’area di Preli. Il progetto di fattibilità punta a creare un nuovo collegamento pedonale, valorizzando così l’ultimo tratto di fronte mare.

Il quadro economico preliminare dei lavori è di 548 mila euro.

Spiega il sindaco, Federico Messuti: «Questo intervento si inserisce all’interno della riqualificazione di un’area privata, compresa tra i bagni Gabbiano e la passeggiata attigua alla colonia Fara, che prevede la cessione al Comune della parte lato mare e la costruzione da parte della proprietà di una struttura destinata a pubblico esercizio. Come da Puc vigente È prevista la realizzazione di una nuova pavimentazione, dell’illuminazione pubblica e di nuovo verde. Una piazza sul mare ampia e vivibile, uno spazio flessibile per eventi e per il tempo libero. In continuità con quanto abbiamo realizzato nel tratto di lungomare attiguo alla Torre Fara, recupereremo una zona a oggi non accessibile per destinarla alla cittadinanza, ampliando anche i servizi offerti in campo turistico e ricettivo. Negli ultimi anni la passeggiata a ponente è sempre più utilizzata grazie alle scelte che abbiamo intrapreso, dalla pedonalizzazione ed eliminazione delle auto in piazza Gagliardo all’apertura del nuovo tratto che unisce la Colonia Fara a corso Valparaiso».

«Continuiamo a cambiare volto alla nostra città – aggiunge il presidente del consiglio, Antonio Segalerba – con interventi importanti per il futuro di Chiavari. Come le nuove dighe a protezione della costa, grazie al finanziamento di Regione Liguria. Questa mattina sono in corso le operazioni di completamento del pennello presente alla foce del Rupinaro. Il secondo pontone è al lavoro e andremo avanti anche con le dighe soffolte. Il nostro lungomare è una risorsa unica e preziosa che valorizzeremo al massimo in modo da renderlo sempre più accogliente e vivibile per tutti».