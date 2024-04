Centro commerciale Le Terrazze, La Spezia: vendite per 93 mln nel 2023, +5,5% sul 2022

Il Centro Commerciale Le Terrazze annuncia che le vendite registrate nel 2023 sono circa 93 milioni di euro, +5,5% rispetto al 2022. Il numero di visitatori è stato di 6.410.933, +5,7% rispetto al 2022.

Stabile il tasso di occupazione degli spazi che si conferma al 100%. Nel corso del 2023 importanti marchi, dell’abbigliamento e della ristorazione, hanno aumentato le superfici dei loro negozi e ristoranti, mentre altri punti vendita sono stati rinnovati e inaugurati nuovi store. Il centro commerciale, quindi, ha iniziato il 2024 senza unità sfitte, 16 rinnovi, 3 nuove aperture e diversi restyling. L’area commerciale delle Terrazze oggi coinvolge direttamente 750 persone fra staff, operatori commerciali e dipendenti oltre a un migliaio di persone dell’indotto

“La partecipazione in occasione delle attività e progetti che il centro commerciale organizza in collaborazione con le realtà del territorio e nazionali – si legge in una nota della società – conferma l’importante posizionamento come aggregatore sociale, in grado di generare e ridistribuire valore per contribuire alla crescita della propria comunità di riferimento. Gli ambiti prioritari sono la solidarietà, di cui un evento esemplificativo è RicAmare, organizzato in collaborazione Humana People to People Italia, importante realtà internazionale; l’attenzione per l’ambiente, ne è esempio la distribuzione gratuita di fresche bottigliette di acqua in tetra pack 100% riciclabili personalizzate Le Terrazze, itinerante sul territorio in estate e nelle gallerie in autunno con accesso diretto ad un concorso con in palio oltre 52k di buoni shopping; oppure iniziative di inclusione ed attenzione alla diversità, come quella più recente ideata in collaborazione con Uci, Shopping al Buio”.

Il 2023 è stato anche l’anno di importanti investimenti nell’ambito del refurbishment. I lavori di restyling hanno riguardato principalmente: la facciata dell’ingresso pedonale completamente trasformata e arricchita dall’insegna in legno e led, la terrazza con una oasi verde nella zona ristorazione, aree relax rinnovate con prese e ledwall digitali. Insegne a bandiera degli operatori in legno retroilluminate bicromatiche come la segnaletica direzionale, ledwall digitali e touch screen per le comunicazioni anche negli ingressi esterni dei parcheggi ed, inoltre, un importante passaggio alla tecnologia led dell’illuminazione della galleria con beneficio sull’efficientamento energetico.

I risultati positivi registrati nel 2023 si consolidano anche in questi primi mesi del 2024, sia per quel che riguarda il fatturato, le frequentazioni e il tasso di occupazione degli spazi.