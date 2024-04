Brugnato 5Terre Outlet Village festeggia il decimo anniversario. Il villaggio dello shopping è nato nel 2014 da un’intuizione di Mauro Acconci, imprenditore molto conosciuto nel territorio venuto a mancare nel 2017, e di sua figlia Marina Acconci, attuale amministratore delegato della San Mauro spa, che ha visto nell’area di Brugnato le potenzialità per dare il via e far crescere negli anni uno degli insediamenti commerciali più rilevanti della regione Liguria ed un fattore di sviluppo economico per tutta la Val di Vara.

Il centro in dieci anni ha registrato performance che hanno portato al raddoppio dei ricavi.

L’Outlet Village in dieci anni ha accolto oltre 20 milioni di visitatori, con un’occupancy dell’insediamento commerciale che si attesta sul 98%, considerando i normali periodi di turnover.

Brugnato 5Terre Outlet Village, con i suoi oltre 80 negozi che si sviluppano su circa 20.000 mq di superficie commerciale, rappresenta, fin dalla sua inaugurazione, non solo un punto di riferimento nel panorama produttivo, ma anche un polo occupazionale sorto in un’area che in passato offriva poche opportunità, fungendo al contempo da freno allo spopolamento dei borghi della Val di Vara. A oggi le risorse impiegate all’interno del Centro sono oltre 400, costituite per oltre l’85% da donne, per il 50% provengono dal territorio immediatamente prossimo all’Alta Val di Vara e per la restante parte dalla Spezia e dai Comuni della Val di Magra.

Il reddito derivante dall’occupazione degli oltre 400 lavoratori del centro si attesta sui 6.800.000 di euro; la quota riferita strettamente alle persone impiegate provenienti dalla Val di Vara corrisponde a 3.260.000 di euro.

Nell’Outlet Village vengono realizzati programmi per l’empowerment professionale attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione, alcuni dei quali aperti anche agli esterni, con l’ambizione non solo di valorizzare i dipendenti ma anche di rappresentare una vera e propria Academy dedicata al lavoro nel settore del fashion retail. Gli investimenti in questa area in 10 anni hanno toccato i 200.000 euro.

La celebrazione del decimo anniversario fornisce inoltre l’occasione per annunciare importanti novità come il prossimo ampliamento in programma, che presto porterà alla realizzazione ed all’apertura di 15 nuovi punti vendita e all’implementazione della food court, all’interno della quale continueranno ad avere un ruolo rilevante i punti ristoro che valorizzano le tradizioni enogastronomiche della Val di Vara. Progetti che confermano la vocazione alla crescita e allo sviluppo, rafforzata dal recente passaggio della gestione del Centro a Promos srl1, società italiana leader nel comparto outlet.

A questo si aggiungono numerose iniziative ed attività che prenderanno vita nel corso del 2024. A iniziare dall’attivazione del collegamento ecosostenibile (tramite mezzi elettrici) tra Outlet Village e centro storico di Brugnato. Un’iniziativa che rappresenta il primo esperimento nel panorama retail italiano di inclusione tra un insediamento commerciale e il territorio che lo ospita e che arriva a valle di 10 anni di interscambio sinergico tra le due realtà.

Tra gli altri progetti in via di realizzazione, l’apertura di un Centro Fitness a partire dal mese di giugno, e sempre dall’estate 2024, di un Parco Acquatico, realizzato con materiali innovativi e rimovibili, studiati per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente circostante, che si estenderà per oltre 3500 mq.

L’Outlet Village in questi anni non ha limitato la sua offerta ai soli fashion brand, ma l’ha allargata a una proposta completa relativa a un calendario di eventi dedicati al divertimento e all’intrattenimento che copre tutto l’anno, alcuni dei quali, come le Summer Nights, sono diventati degli appuntamenti tradizionali ed attesissimi da tutti gli appassionati di musica live. Lo stretto legame con il territorio in questi dieci anni ha, inoltre, animato le numerose iniziative volte a valorizzarlo e ad offrire una vetrina a tradizioni ed eccellenze della Val di Vara. Sinergia questa che prende vita in particolar modo all’interno della Val di Vara Gallery, spazio espositivo permanente che ospita eventi speciali, piccole fiere e in generale iniziative dedicate alla promozione del territorio.

«Persone e territorio sono sempre state al centro del nostro progetto, fin dalla sua ideazione – dichiara Marina Acconci – . La nostra volontà era e continua aessere quella di creare e far crescere un polo produttivo e commerciale in grado di offrire opportunità occupazionali in un’area che ne presentava poche e contrastare in questo modo lo spopolamento dei borghi della Val di Vara. Dopo 10 anni, possiamo dire che l’idea ha dato i suoi frutti ed ha portato alla costruzione di un legame con il territorio di tipo sinergico, in un’ottica di crescita condivisa. Lo sviluppo dell’Outlet Village è sempre stato promosso con uno sguardo attento alle ricadute sulla comunità, non solo economiche ma anche sociali. Questo è lo spirito che ha animato il nostro progetto e che continuerà ad essere centrale anche in futuro».

«Sarà proprio su territorio e turismo, le due anime che da sempre contraddistinguono il Centro – dichiara Carlo Maffioli, presidente di Promos – che farà leva il nuovo piano che avrà l’obiettivo di accrescere le potenzialità dell’asset, aumentandone il valore e incrementandone le performance. L’intervento vedrà un’estensione dell’attuale tenant mix, una diversificazione e implementazione della ristorazione, l’inserimento di nuove funzioni e, sul lungo periodo, anche un possibile ampliamento».