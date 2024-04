Blue Marina Awards presenta il convegno “Marina: centri di eccellenza nella blue economy”

All’interno della due giorni Sea You nella cornice del Marina Genova, giunta quest’anno alla quarta edizione, il 19 aprile sarà ospitato il convegno firmato Blue Marina Awards, organizzato da Walter Vassallo, per parlare del ruolo dei porti e approdi turistici come porte di accesso al turismo esperienziale e come volano per la crescita e la valorizzazione dei territori.

Con un valore che supera i 24 miliardi di euro e oltre 540.000 posti di lavoro generati, l’economia del mare rappresenta una pietra miliare per l’Italia, contribuendo con 65 miliardi di euro al pil nazionale e collocando il Paese al terzo posto in Europa per la ricchezza prodotta, dietro soltanto a Spagna e Germania.

L’importanza strategica che i porti turistici e gli approdi assumeranno nell’economia del futuro è indiscutibile, fungendo da catalizzatori per nuove prospettive di business, turismo e cultura. Il turismo nautico, cuore pulsante del Made in Italy, si configura come settore chiave per la crescita economica italiana, attrattore di flussi turistici e generatore di benessere.

I porti turistici non sono soltanto luoghi di attracco, ma veri poli di aggregazione, scambio e incontro, integrati con le risorse ambientali, culturali, sociali e storiche del territorio circostante, diventando così elementi fondamentali nello sviluppo turistico locale. Per raggiungere questi obiettivi, è imperativo potenziare la sostenibilità ambientale ed energetica e i servizi di accoglienza turistica dei marina attraverso un modello virtuoso, supportato da figure competenti e in sintonia con le linee guida nazionali e comunitarie. In questo scenario, momenti di confronto come questo promosso e ospitato dal Marina Genova e iniziative come i Blue Marina Awards, ideata e fondata da Walter Vassallo, rappresentano un esempio lampante di impegno verso il raggiungimento di questi obiettivi.

Si tratta di un efficace modello per valorizzare il settore dei porti turistici, mettendone in risalto l’importanza strategica nell’economia blu, promuovendo nuove esperienze turistiche legate all’enogastronomia, allo stile di vita, allo sport e agli eventi.

Grazie ai Blue Marina Awards, le aziende e le organizzazioni marittime che si distinguono per l’eccellenza e l’innovazione nel promuovere la sostenibilità e la qualità dei servizi offerti vengono celebrate e premiate, incoraggiando l’intero settore a seguire le migliori pratiche e a perseguire nuovi standard di eccellenza.

La Regione Liguria, nella persona del delegato del Presidente della Regione Liguria, consigliere regionale Giovanni Boitano: “Blue economy, nautica. Sono concetti di cui si sente spesso parlare, in positivo ovviamente, come asset di una Liguria che cresce e che eccelle. Di una Liguria che finalmente ha abbandonato i vecchi cliché del diporto da combattere come in una sorta di guerra sociale. Di una Liguria in cui i porticcioli turistici, i marina vengono visti per quello che realmente sono: produttori di ricchezza per tutti. Non solo. Sono soprattutto occasione di sviluppo sostenibile, di vetrina per prodotti del territorio, di eccellenze di un turismo esperienziale che vuole migliorare la propria accoglienza offrendo cultura, storia, tradizione, lavoro, capacità. Il merito va anche a chi, come nel caso di Walter Vassallo, ha colto tutto questo riassumendolo nell’iniziativa Blue Marina Awards, qualcosa di più di un premio: un modo per valorizzare e incentivare questo settore strategico per la nostra Liguria. Un settore al quale la Regione ha sempre offerto, e ancor più lo farà andando avanti, incondizionato appoggio, come peraltro sempre riconosciuto dalle associazioni di categoria e da tutto il cluster del diporto e della nautica”.

“Quello del 19 aprile, si presenta come un appuntamento di alto profilo che illumina il ruolo dei porti e degli approdi turistici nell’economia blue e nel turismo esperienziale – si legge nel comunicato di presentazione dell’evento -. Questo incontro è una piattaforma di discussione sulle pratiche sostenibili e sulle strategie volte a migliorare l’accoglienza turistica, enfatizzando l’importanza di queste infrastrutture come catalizzatori dello sviluppo territoriale e della sostenibilità ambientale”.

Il convegno approfondirà il ruolo critico dei porti turistici e delle marine come porte d’accesso al turismo esperienziale e il loro contributo fondamentale alla crescita sostenibile e valorizzazione dei territori locali.

Tra i temi trattati si esploreranno le pratiche sostenibili che possono modellare il futuro del settore turistico marino con particolare attenzione a quelle legate all’energia e all’ambiente e si discuteranno le strategie per elevare l’esperienza di accoglienza turistica. Saranno approfonditi argomenti cruciali quali la sostenibilità nei porti turistici, nuovi prodotti a supporto del turismo nautico ed esperienziale, strumenti atti alla conservazione dell’ambiente marino, nonché l’innovazione tecnologica per l’elettrificazione in banchina, la produzione di energia pulita.

Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per esplorare come queste infrastrutture vitali possano diventare catalizzatori per lo sviluppo sostenibile e l’eccellenza nell’ospitalità.

L’appuntamento fornirà inoltre l’opportunità di confronto e fare networking con i leader del settore, acquisire informazioni sulle ultime tendenze e partecipare a discussioni significative che aprono la strada a un futuro sostenibile e prospero per il turismo marino.

Il programma è ricco di interventi e vedrà la presenza delle istituzioni e di attori chiavi dell’imprenditorialità, tra cui la Regione Liguria, il Comune, la Capitaneria, Confindustria, Coldiretti, Assonat-Confcommercio, Assonautica Italiana, Rina, Ontm, Met Energia, Plus Marine, Poralu, e-Now, Fms.

Data evento: 19 aprile 2024, ore 9:00.

Location: Marina di Genova, via Pionieri e Aviatori d’Italia 203, Genova.

Programma

Ore 9.30 Apertura dei lavori

Benvenuto del presidente del Marina Genova, Giuseppe Pappalardo

Saluti istituzionali:

Giovanni Boitano, consigliere regionale e delegato del presidente della Regione Liguria

Marco Bucci, sindaco di Genova

Alessandro Petri, comandante di Vascello Capitaneria di Porto

Fabrizio de Nicola, delegato del presidente di Assonat-Confcommercio

Carla Sibilla, consigliera sezione Turismo, Cultura e Comunicazione, Confindustria Genova

Talk su sostenibilità e accoglienza turistica:

Walter Vassallo, fondatore e coordinatore Blue Marina Awards, Dati aggregati sulla sostenibilità e accoglienza nei porti turistici

Mario Toscani, Italy Certification Commercial Director Rina, La terza edizione dei Blue Marina Awards

Giancarlo Vinacci, capo Steering Committee Assonautica Italiana e Fondatore Vinacci Think Tank, Il primo fondo italiano sulla blue economy

Federico Pescetto, direttore generale Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare (Ontm), Ambiente e conservazione del territorio

Antonio Forte, amministratore delegato AKKA2O, Nuove tecnologie di bonifica degli idrocarburi

Giuseppe Rebuzzini, amministratore delegato Met Energia, Roadmap verso la decarbon

Raffaele Grotti, amministratore delegato Plus Marine, Nuovi prodotti e servizi per l’elettrificazione in banchina

Simone Germano, direttore commerciale Europa Poralu, Sostenibilità nei pontili per marina e approdi

Sergio Giolitti, amministratore delegato e-Now, Ricariche elettriche per bici in marina, Ebike e percorsi ciclabili

Daniela Borriello, coordinatrice nazionale di Coldiretti Impresa Pesca, Pescaturismo e ittiturismo: due nuovi percorsi per fare turismo esperienziale

Saverio Biscaldi, fondatore Fms Studio Legale e Tributario, Enoturismo e Agriturismo e il loro sviluppo normativo

Moderano il convegno: Isabella Puma, giornalista, Corrado Ricci, giornalista Nautica Editrice

Ore 12.30 Networking e cocktail reception con degustazione di prodotti enogastronomici di eccellenza offerti da due importanti aziende, la prima l’Azienda Agricola Moris che porterà alcuni assaggi di formaggi di bufala con una produzione ad impatto zero, la seconda la Cantina Luigi Drocco, prima azienda in Piemonte che si è approcciata alla coltivazione dei Vigneti in modo sostenibile, ovvero con la microbiologia naturale, che farà assaggiare alcuni suoi vini.

Nella sala del convegno si potranno visionare opere d’arte, accuratamente selezionate dall’art manager Loredana Trestin, in linea con la tematica trattata.