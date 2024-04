A Sestri Levante apre un nuovo sportello Iren

Ha aperto al pubblico il nuovo sportello Iren di Sestri Levante, in via Val di Canepa: all’inaugurazione hanno partecipato Maria Greco, direttrice Customer Operations di Iren Mercato, Cinzia Sillano ceo Airen, società che gestisce lo store. Intervenuti all’evento anche Luca Dal Fabbro, presidente del Gruppo Iren, e Francesco Solinas, sindaco di Sestri Levante.

Il nuovo sportello è uno spazio accogliente pensato per tutti i Clienti Iren e per chi è interessato a conoscere le offerte e i servizi del Gruppo sul territorio. Presso lo sportello, i clienti potranno gestire la fornitura di acqua per le società Ireti ed Egua e aderire all’offerta luce e gas più in linea con le proprie esigenze; inoltre sarà possibile scoprire tutti i nuovi prodotti per l’efficientamento energetico (climatizzatori e caldaia), la smart home (kit con smart led, presa smart, webcam e Google Home), e le più moderne soluzioni per la mobilità elettrica (e-bike, monopattino e wall box). Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle 08.30 alle 12.30.

«Questo di Sestri Levante è il nostro trentunesimo punto vendita in Liguria, a conferma di una presenza dell’azienda sempre più capillare e consolidata nella regione, perché l’impegno nei confronti dei nostri clienti passa anche dalla nostra presenza fisica sul territorio – ha dichiarato Maria Greco, direttrice Customer Operations di Iren Mercato -. Vogliamo essere un riferimento per tutto ciò che riguarda la gestione della propria casa, dalle commodity luce e gas alle soluzioni di connettività, domotica e mobilità green. Inoltre, in questo momento di trasformazione del mercato dell’energia vogliamo essere presenti con tutta la nostra esperienza per dare ai clienti la consulenza e il supporto necessari a fare scelte consapevoli».

«La partnership con Iren cresce di anno in anno – ha commentato Cinzia Sillano, ceo di Airen -, perché non è soltanto una collaborazione finalizzata al business, ma una scelta condivisa di posizionamento e distintività. Siamo diventati la voce e il braccio di Iren sul territorio, perché riusciamo a veicolare un modo di essere vicini al cliente cordiale, efficace e professionale».

«Iren è uno dei principali attori nella fornitura di servizi sul territorio di Sestri Levante e l’apertura di questo nuovo sportello dimostra un impegno tangibile nel facilitare l’accesso ai propri servizi e nel garantire un supporto più diretto e immediato ai propri clienti e alle esigenze della comunità locale. Un segnale significativo di attenzione che apprezziamo profondamente come Amministrazione», ha aggiunto il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas.