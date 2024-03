Technisub, cassa integrazione straordinaria sino a fine 2024.

Cassa integrazione straordinaria per il lavoratori Technisub sino a fine 2024.

Ne dà notizia il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino, alla fine del question time alla Camera proprio sul futuro di Technisub. «Una buona notizia ma anche quello della delocalizzazione è e deve restare un tema centrale. La ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha risposto alla mia interrogazione sul futuro dell’azienda, storico marchio della subacquea mondiale, ricordando l’impegno per scongiurare il licenziamento dei suoi dipendenti, eppure è altrettanto chiaro come le giustificazioni dell’azienda, oggi in mano a un fondo americano, circa i livelli produttivi siano evidentemente in linea con le iniziative industriali, ovvero pari a zero. Ne è testimone per esempio la scelta di cancellare lo storico marchio negli ultimi tre anni».

Pastorino aggiunge: «La mia richiesta al governo, in particolar modo al ministro del made in Italy Adolfo Urso, è che si faccia carico al più presto del tema della delocalizzazione di queste piccole attività produttive, ma anche di quelle più grandi. Coinvolgerò nuovamente il ministro per monitorare la situazione».