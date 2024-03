Racing Force Group sigla nuova partnership con Jimco Racing

Racing Force Group ha siglato un accordo di partnership ad ampio raggio con Jimco Racing Incorporated, realtà di riferimento nelle competizioni off-road con 49 anni di storia e oltre 600 vittorie e 90 campionati vinti fra USA, Messico, Australia, Sudafrica ed Europa.

La collaborazione tra Racing Force Group e Jimco Racing si baserà sul know-how reciproco e sullo scambio di idee nelle attività di ricerca e sviluppo per le corse off-road. Su richiesta, Racing Force Group produrrà per Jimco componenti specifiche da installare sui propri veicoli off-road. In cambio, Jimco supporterà Racing Force Group nei progetti di sviluppo di prodotti specifici per il mercato delle corse off-road, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza e di prestazioni per scuderie e i piloti. In aggiunta, Jimco contribuirà allo sviluppo dei dispositivi di comunicazione audio Zeronoise per il mercato off-road, basati sul rivoluzionario sistema di caschi e intercom Wired-Wireless che i marchi Zeronoise e Bell Racing stanno introducendo in ambito rally e rally-raid.

Il quartier generale di Jimco Racing vicino a San Diego, in California, è uno dei più tecnologicamente avanzati del settore off-road e ospiterà un’area espositiva dedicata ai prodotti dei marchi di Racing Force Group: Omp, Bell Racing, Zeronoise e Racing Spirit. La gamma comprende racewear, car parts, caschi, sistemi di comunicazione e abbigliamento per il tempo libero.

La sede sarà un centro ufficiale di vendita e assistenza per i prodotti Omp e Bell Racing, con gli specialisti di Racing Force Group che formeranno il personale di Jimco Racing per garantire il massimo livello di supporto a team, piloti e clienti. Sarà compreso anche un servizio proprietario di acquisizione taglie per la creazione e la vendita di tute Omp su misura.

Kyle Kietzmann, presidente e ceo di Racing Force Usa, commenta: «Siamo lieti di iniziare una nuova partnership con Jimco Racing, un attore di rilievo nel mondo dell’off-road, con tanti successi in tutto il mondo, situato nel cuore di questo tipo di gare negli Stati Uniti. L’off-road è un ramo in espansione del motorsport e questo accordo rappresenta un’enorme opportunità di crescita per Racing Force Group, non solo in questa singola disciplina, ma nell’intero mercato americano. Inoltre, poter contare sull’esperienza di Jimco Racing e sul feedback dei clienti sarà un grande vantaggio nella progettazione e nel lancio di nuovi prodotti all’avanguardia per la disciplina e le sue esigenze”.

«Siamo contenti – dichiara Rafael Navarro di Jimco Racing – di avviare questa collaborazione con Racing Force Group e i suoi iconici marchi OMP e Bell Racing. Con le competizioni off-road in continua crescita, per noi diventa importante migliorare l’esperienza dei clienti attraverso l’aumento del livello di sicurezza e l’integrazione di tecnologia sempre più avanzata. Questo è esattamente ciò su cui vogliamo concentrarci e la nuova partnership ci aiuterà a realizzare questo obiettivo».