Poste Italiane, per la Festa del Papà anche a Genova iniziative per la parità di genere

L'azienda per il quarto anno consecutivo ha ottenuto la certificazione “Top Employers” per le politiche di gestione delle risorse umane

Poste Italiane festeggia la Festa del Papà il 19 marzo promuovendo anche in provincia di Genova una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.

L’azienda ha pensato per le neo-mamme e per i neo-papà, un percorso dedicato “Lifeed” che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le competenze maturate dai dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitori vengono potenziate grazie a un programma differenziato per fascia d’età che prevede di momenti di dialogo e confronto in azienda.

Alberto Parodi, 38 anni, operatore di sportello genovese, da nove mesi papà, dichiara: “Grazie alla grande disponibilità che ho trovato nell’azienda, soprattutto a livello di Risorse Umane, riesco a uscire prima per l’allattamento, in modo tale da poter andare a prendere la mia piccola Olivia al nido”.

“L’attenzione che Poste Italiane dedica ai dipendenti, in ogni fase della loro vita – si legge in una nota della società – è stata confermata anche dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il quarto anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all’onboarding, dalla formazione alla gestione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. Un insieme di pratiche organizzative e di sviluppo del potenziale umano e professionale che facilita la creazione di un ambiente di lavoro e di relazione in cui ogni dipendente può realizzare il proprio talento, contribuendo così al successo dell’intero gruppo.