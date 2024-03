Ospedale San Martino, il ministro Schillaci alle celebrazioni del centenario

L’ospedale Policlinico San Martino di Genova ha festeggiato 100 anni. Ieri, ai Magazzini del Cotone, la cerimonia finale delle celebrazioni del centenario che, a partire dagli scorsi mesi, hanno coinvolto la cittadinanza attraverso vari eventi.

Tra i partecipanti alla giornata anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto così: “Gli elevati standard assistenziali del Policlinico San Martino sono testimoniati da diversi report di valutazione. Ma ci sono riconoscimenti che vanno al di là degli indicatori di esiti e volumi che sono altrettanto significativi: mi riferisco al rapporto che questo Irccs ha con la sua città tanto da essere considerato l’ospedale dei genovesi, nonché alla capacità di richiamare cittadini da fuori regione. Dietro a ogni eccellenza in sanità, ci sono innanzitutto donne e uomini con la loro passione, con le loro competenze e la capacità di essere al passo con una medicina e con una sanità in continua evoluzione che dobbiamo saper accogliere e governare”.

«Siamo davvero orgogliosi di ospitare oggi il ministro Schillaci e tante autorità e personalità per l’evento che chiude il lungo anno di celebrazioni per i primi 100 anni dell’ospedale dei genovesi – dice il direttore generale del San Martino Marco Damonte Prioli – La sua presenza, così come quella di 450 altre persone in sala, tra cui anche molti cittadini, nobilita l’evento e certifica l’importante ruolo del Policlinico nel contesto regionale. Permettetemi di dedicare questo evento importante per noi, per me al mio predecessore Salvatore Giuffrida, che tanto aveva cuore il ‘suo’ San Martino».

«L’ospedale Policlinico San Martino arriva a questo traguardo non solo in buona salute ma anche con un’esperienza e una capacità di studi, ricerca e cura straordinariamente sofisticata – aggiunge il presidente della Regione Giovanni Toti -. Come risulta dalle classifiche, è uno dei primi Irccs d’Italia in molte specialità e credo che molti liguri debbano ringraziare questo ospedale per aver avuto salva la vita, propria o di un parente, grazie alle sue cure. Il San Martino arriva a compiere 100 anni con tutta la capacità di un Sistema sanitario nazionale di cui troppo spesso si parla ingiustamente male, pur con tutte le difficoltà dovute alla scarsità di risorse e di medici».

«Oggi celebriamo un traguardo straordinario: cento anni di impegno, dedizione e cura verso la comunità genovese e oltre – commenta il sindaco di Genova Marco Bucci -. In questo secolo di storia, l’ospedale San Martino ha rappresentato un vero punto di riferimento e di assistenza non solo sanitaria per chiunque abbia varcato le sue porte. È doveroso celebrare l’impegno e il lavoro svolto per la nostra città dai professionisti del Policlinico, medici, infermieri e personale sanitario che da sempre hanno operato con grande spirito di sacrificio. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo, e auguri di un futuro luminoso all’ospedale San Martino di Genova».

«È stato un grande piacere accogliere il ministro della Salute Orazio Schillaci per i 100 anni del Policlinico – dichiara l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Visitando il padiglione 65 con il nuovo blocco operatorio, ha potuto apprezzare la dotazione tecnologica, i due robot, la sala ibrida per la chirurgia cardiovascolare complessa. Con il ministro abbiamo condiviso non solo ragionamenti di tipo sanitario, ma abbiamo anche trattato le grandi questioni sul tavolo come quella del personale, della grande risorsa costituita dagli specializzandi che nei prossimi 5 anni saranno coloro che potranno dare la svolta al servizio sanitario. Ci siamo così confrontati anche su metodiche e strategie per il loro reclutamento. Come Regione Liguria siamo perfettamente in linea con ciò che il ministero della Salute sta portando avanti e siamo pronti a mettere in campo nuovi provvedimenti».