Nuovo fondo di garanzia per le imprese edili liguri: domande entro il 16 aprile

“Un milione di euro per accompagnare le necessità di liquidità delle imprese dell’edilizia ligure”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana. Lo strumento finanziario potrà avvalersi, nella sua strutturazione e in leva finanziaria, della sinergia del Sistema bancario e creditizio che consentirà il rilascio di garanzie dirette e indirette fino a sette volte la consistenza del fondo.

“Un importante impegno della giunta regionale per sostenere il circolante e gli investimenti delle aziende, in un momento storico certamente non semplice. In particolare – evidenzia l’assessore Piana – le micro e piccole imprese appartenenti al comparto dell’edilizia potranno, senza dover sostenere alcun costo di istruttoria, richiedere finanziamenti agevolati e garantiti per importi compresi tra i 20 mila e i 50 mila euro. Una boccata d’ossigeno che consentirà alle attività liguri di avere la liquidità necessaria per pagare dipendenti, fornitori o per acquistare macchinari”.

L’agevolazione è concessa in regime di “de minimis” sotto forma di garanzia del fondo per il finanziamento deliberato dalla banca convenzionata per l’80% del finanziamento.

Le imprese interessate potranno presentare domanda sul portale “Bandi online” di Filse dal 16 aprile fino a esaurimento risorse.