Mipim, il plastico sarà visitabile a Palazzo Tursi nei prossimi giorni

È un bilancio positivo quello della presenza al Mipim di Cannes del Comune di Genova, secondo Palazzo Tursi.

Il Marché international des professionels de l’immobile, che si chiude oggi nella città della Costa Azzurra, ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale con uno stand nel padiglione Riviera 9 al Palais des Festivals e des congrés. Oggi la visita del sindaco Marco Bucci che, insieme al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, ha illustrato “Genova 2030:la città del futuro” a una platea interessata di investitori e addetti ai lavori della finanza, dell’immobiliare e del real estate.

Il sindaco Bucci ha anche annunciato che il plastico 6 per 3, sarà nei prossimi giorni esposto a Palazzo Tursi e visitabile al pubblico.

«Genova si candida a diventare la città di riferimento per la portualità per il sud del Mediterraneo, con una forte vocazione internazionale con nuove infrastrutture che la collegheranno in meno di un’ora a Milano, con un alta qualità di vita e con un mercato immobiliare che vedrà raddoppiati i valori, una volta concluse le grandi trasformazioni in atto − dice Bucci − c’è un grande interesse, che ha superato le aspettative, da parte degli addetti ai lavori che hanno visitato, molto numerosi, lo stand del Comune di Genova e visto il plastico. Un grande interesse per la nostra città che ha una vocazione multicentrica e poliedrica, dall’industria al turismo, dalla logistica all’alta tecnologia. Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte di investitori internazionali soprattutto sul settore alberghiero, visti i grandi investimenti su turismo e crociere, e sul comparto dell’hightech per la presenza dei cavi sottomarini e dell’hub digitale. Molta attenzione è emersa anche sugli student housing, collegati all’università».

Toti aggiunge: «Il mercato immobiliare di Genova è stato tra i più effervescenti negli ultimi due anni: il numero di compravendite immobiliari è stato molto elevato, tra i più elevati d’Italia, e ancora con prezzi di grande interesse per chi, per professione, si occupa di sviluppo immobiliare. Questo perché è evidente che gli investimenti fatti dal Governo centrale e dalla Regione Liguria sul nostro territorio fanno proiettare aspettative molto alte per il prossimo futuro. Basti pensare che per la Liguria parliamo all’incirca, di qua alla fine del decennio, di una dozzina di miliardi di euro di investimenti: l’alta velocità tra Genova e Milano e tra Genova e Torino, l’alta capacità per le merci dal porto di Genova, la nuova diga, che consentirà l’ingresso delle nuove portacontenitori da 24 mila Teu, la stazione crocieristica di Genova, che ormai è la principale del Mediterraneo, il sistema portuale della Liguria, composto dalla Spezia, Genova e Savona con le tre stazioni crocieristiche, sfonderà quest’anno i 4 milioni di passeggeri. Oggi proprio a Genova si sta chiudendo il Salone Internazionale delle crociere, voluto proprio nella nostra città da Msc e ‘rubato’ a Miami, un risultato non da poco in questo settore».

Toti sottolinea un interesse da parte dei grandi investitori soprattutto per quanto riguarda il lusso e gli alberghi, e per quanto riguarda la nautica. «La Liguria è il principale polo mondiale del settore, il distretto della Spezia e quello di Genova dedicato al refitting ospitano i cantieri più importanti del mondo. Quello ligure è un mercato davvero dinamico, e mi auguro ovviamente che questa tendenza prosegua, e non ho motivo per pensare il contrario: abbiamo bisogno ovviamente di continuare a lavorare per potenziare il nostro aeroporto e le vie di collegamento, che in Liguria sono assai complesse, anche perché interessate dal più grande traffico merci del continente europeo dopo quello di Rotterdam e Anversa. Io credo che investire oggi a Genova e in Liguria garantisca sicuramente una prospettiva di business. Il fatto che si stia andando nella direzione giusta lo dicono trimestre dopo trimestre i dati sulla crescita: il Pil della Liguria è cresciuto più della media italiana è più della media del Nord-Ovest, risultato non semplice da ottenere dovendosi confrontare, ad esempio, con Milano e la Brianza, e anche l’occupazione cresce di più rispetto alla media italiana e del Nord-Ovest».

Regione Liguria è presente al Mipim con Liguria International attraverso due postazioni all’interno del grande stand di Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’ambito del Padiglione Italiano.

Tre i progetti che Regione Liguria illustrerà agli investitori immobiliari: il complesso dell’antico hotel Angst di Bordighera, il nuovo Porto Carlo Riva di Rapallo e Villa Zanelli a Savona. La partecipazione al Mipim 2024 vede la collaborazione di Regione Liguria con il Comune di Genova, Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio, Liguria International e Renzo Piano Building Workshop.