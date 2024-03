Lovrén a Madrid per Infarma 2024, punto di riferimento del farmaceutico per il mercato iberico

Dal 19 al 21 marzo 2024 Lovrén, brand di beauty con sede a Genova del gruppo Clinicalfarma, nato nel 2018 e a oggi presente in più di 6000 farmacie in tutta Italia, parteciperà alla nuova edizione di Infarma, la fiera punto di riferimento del settore farmaceutico per il mercato iberico che si svolgerà a Madrid, in cui andranno in scena le principali novità e soluzioni all’avanguardia per una continua evoluzione e innovazione.

Una tre giorni per incontrare tutti gli agenti del mondo farmaceutico in un unico luogo, con l’obiettivo comune di offrire soluzioni e consigli agli oltre 30.000 professionisti che ogni anno visitano Infarma, presso Ifema Feria de Madrid in Avda del Partenón 5.

In fiera Lovrén allestirà uno stand di 154 mq rinnovato rispetto all’anno scorso.

«La nostra scalata a livello europeo – afferma Diego Gulli, amministratore delegato di Clinicalfarma che, insieme ad Alessio Baldaccini, è alla guida di Lovrén – è solo agli inizi e la Spagna rappresenta per noi un grande asset su cui puntare sempre di più negli anni a venire. Il connubio tra Made In Italy e alta qualità incanta il pubblico e sigilla la fedeltà del cliente: siamo lieti che il nostro valore sia riconosciuto anche all’estero, dove le eccellenze italiane da sempre rappresentano una garanzia di standard altissimi».

Per quanto riguarda il mercato spagnolo, Lovrén ha di recente aperto una nuova società, Clinicalfarma Iberia S.L., un distaccamento con sede in Spagna che si occupa di gestire l’intero mercato della Penisola Iberica, cambiando totalmente il modello di distribuzione fino ad ora utilizzato, per garantire un miglior servizio con una presenza sul territorio, ancora più vicina ai propri clienti. A guidare la società e seguire da vicino lo sviluppo del brand sul territorio è Jesús Mazo Gojal, grazie alla sua esperienza pluriennale nell’ambito delle vendite.

Già presente in 7 nazioni – oltre ad Italia, Francia e Spagna, anche Albania, Romania, Serbia e Bulgaria, e con progetti commerciali attualmente in fase di sviluppo in Marocco, Portogallo e Paesi baltici per il 2024 – Lovrén guida attualmente una rete di commercio composta da 170 agenti e distributori che punta a espandersi per rispondere alla grande richiesta di prodotto.

(Nella foto Diego Gulli e Alessio Baldaccini)