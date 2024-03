La Liguria alla fiera Itb di Berlino promuove anche la Via dell’Amore

Mare di qualità, la nuova campagna stagionale e la riapertura della celebre Via dell’Amore, alle Cinque Terre: con queste novità la Liguria si presenta all’appuntamento di Itb a Berlino. Si tratta dell più grande fiera del turismo del mondo.

La qualità dell’offerta legata al tema mare è, soprattutto negli ultimi anni, uno degli obiettivi della promozione della Liguria, orientata a proporre sempre di più servizi di alto livello, differenziando l’offerta in modo che tutti i fruitori possano essere soddisfatti dell’esperienza come ha ricordato l’assessore al Turismo, Augusto Sartori, nel corso della conferenza stampa di questa mattina, presso lo spazio Enit. «Utrecht, Madrid, Milano, Monaco di Baviera e adesso Berlino: in questo 2024 stiamo portando la Liguria da promuovere e ‘da baciare’ un po’ ovunque presso tutte le più importanti fiere internazionali del turismo. E i risultati ci dicono che stiamo facendo bene: gli operatori sono soddisfatti in vista delle imminenti festività Pasquali − dichiara Sartori – siamo nuovamente in Germania perché i tedeschi sono da sempre i turisti stranieri più presenti in Liguria, 1 milione e mezzo nel 2023, e perché amano tantissimo il turismo outdoor. Quest’anno la Liguria ha tante novità in questo senso come ad esempio la tanto attesa riapertura della Via dell’Amore, percorso iconico che finalmente tornerà fruibile per i turisti e i residenti».

Gli interventi di manutenzione e recupero del sentiero tra Riomaggiore e Manarola, noto come Via dell’Amore, sono iniziati il 4 gennaio 2021 e si prevede che saranno completati nel luglio 2024. Alla riapertura del sentiero è legata anche la nuova campagna di promozione “Liguria da baciare” che celebra l’amore e punta a mettere in mostra tutti i meravigliosi scorci del territorio, luoghi iconici e sfondi perfetti per romantici viaggi, in coppia e in famiglia.

Itb Berlino è in corso ancora fino a domani. Ospita in questa edizione 190 Paesi da tutto il mondo ed è il punto di riferimento per il mondo del turismo tedesco, storico mercato di riferimento della Liguria.

Nello spazio della Regione, presso l’esposizione collettiva di Enit, la Liguria è presente con 10 operatori, rappresentativi di tutto il territorio e delle sue eccellenze: dalle strutture di lusso ai trasporti marittimi, dalle proposte per outdoor ai city break nelle città d’arte, passando per le opportunità del settore Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, cioè riunioni, incentive tour, conference ed esposizioni).

Gli operatori della Liguria:

Arbaspàa srl

Consorzio Portofino Coast

Comune di Sanremo

Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio

Il Golfo dell’Isola-Spotorno- Noli- Bergeggi – Vezzi Portio

Il Leccio Luxury Resort

Città di Genova

Liguria Together

Sublimis Boutique Hotel

Giada Holiday Apartments