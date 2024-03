Imperia, primo Career Talk Orientamenti: 450 studenti incontrano 10 aziende

11 istituti scolastici, 460 studenti, 10 aziende leader del territorio imperiese. Questi i numeri del Career Talk di Orientamenti, svoltosi questa mattina all’auditorium della Camera di Commercio di Imperia, organizzato da Regione Liguria, tramite Alfa – Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e Confindustria Imperia.

Un’iniziativa che ha messo a confronto i ragazzi delle scuole superiori e degli Iefp (Istruzione e formazione professionale) della provincia di Imperia e i rappresentanti di alcune imprese con l’obiettivo di farle conoscere e di aprire possibilità lavorative una volta terminato il percorso formativo.

Presente all’evento l’assessore alla Formazione e all’Orientamento di Regione Liguria Marco Scajola. Insieme a lui il presidente della Provincia e sindaco della Città di Imperia Claudio Scajola, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra.

«Un grande momento di incontro, dialogo e conoscenza tra i nostri ragazzi e le aziende che da anni operano proficuamente sul territorio imperiese – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Vedere un auditorium pieno di studenti curiosi e appassionati dalle proposte delle imprese è per noi un successo straordinario. Vogliamo far comprendere le possibilità che il territorio ligure, in questo caso quello imperiese, può offrire con ditte in crescita, pronte ad assumere e a garantire dunque possibilità lavorative. Orientamenti, attraverso il Career Talk, apre un altro capitolo di un libro che stiamo scrivendo quotidianamente con l’obiettivo di essere un supporto continuo per i più giovani e per le loro scelte future».

«Le statistiche recenti ci dicono che la nostra provincia è l’unica in controtendenza come aumento della popolazione, seppur di poco, in Liguria – evidenzia il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola -. Siamo però indietro come laureati e come investimenti sulla professionalità. L’incontro odierno è dunque importante perché va nella giusta direzione. Specie in un periodo di grande incertezza, come quello attuale, permettere ai giovani di entrare in contatto con le imprese, con ciò che li aspetta fuori dalle aule, significa dare loro un bussola per orientarsi, ciascuno secondo i propri talenti e le proprie passioni».

Dieci le aziende coinvolte che hanno avuto modo di presentarsi e di rispondere alle domande e curiosità degli studenti: Arimondo, Fratelli Carli, Gruppo Cozzi Parodi, Munters Italy, Mastelli Srl, Hotel Royal Sanremo, Diemme Fiori, C&C Sistemi, Cantieri di Imperia e Impresa Costruzioni Geom. Veneziano.

L’istituto professionale Calvi, il Fermi polo Montale, il tecnico Gallilei, il tecnico D’Oria, l’istituto Ruffini, la Scuola Edile, i licei Vieusseux, Amoretti Artistico, Aprosio, Cassini e Colombo le scuole coinvolte durante la mattinata.

«È una giornata importante di orientamento per avvicinare domanda e offerta di lavoro – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi -. Sono sicuro che rimarrà qualcosa da questo evento ai giovani presenti oggi. Camera di Commercio insieme a Regione Liguria, Alfa e Confindustria Imperia ha creduto fortemente in questa iniziativa».

«Un evento molto importante che offre la possibilità ai ragazzi di conoscere direttamente le aziende del nostro territorio, realtà presenti da molti anni che vogliono crescere e che assumono – spiega il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra -. Per noi si tratta quindi di una giornata di orientamento di alto livello resa possibile grazie a Regione Liguria con la quale proseguiamo la collaborazione che ci vede impegnati con altre due iniziative ovvero ‘Ragazzi in azienda’ e ‘Adotta un istituto’. Ribadiamo da tempo la necessità di avere molti più diplomati da istituti tecnici e attraverso questi eventi facciamo conoscere le potenzialità del nostro territorio spesso sottovalutate. Abbiamo bisogno di giovani che costruiranno il nostro futuro».