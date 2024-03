Genova, open day di bike parking decentrati per incentivare la mobilità sostenibile

Per tre lunedì consecutivi, a partire dal 18/3, per fornire informazioni e rilasciare le Bicicard valide in tutti i parcheggi genovesi

Partiranno lunedì prossimo, 18 marzo, gli open days presso le velostazioni e i bike parking più decentrati di Genova per consentire anche a chi non lavora o abita in centro di sottoscrivere le “Bicicard” di Genova Parcheggi.

Le velostazioni e i bike parking si stanno rivelando fondamentali per promuovere e sostenere il ciclismo urbano a Genova. Queste strutture offrono un’ottima sicurezza contro i furti, risolvendo così uno dei principali ostacoli all’uso della bicicletta in città insieme all’insicurezza stradale.

Le installazioni situate nel centro città sono già quasi al completo della loro capacità, spiega Fiab Genova in un comunicato, mentre esistono altre strutture più decentrate che meritano di essere scoperte e utilizzate. Per accedere a questo servizio, è necessario ottenere la Bicicard presso Genova Parcheggi, dietro il versamento di una cauzione di 5 euro.

Tuttavia, la sede della società concessionaria si trova presso la Foce ed è aperta dal lunedì al venerdì, il che può rendere difficile l’accesso a coloro che non lavorano o non abitano in centro. Per questo motivo, Fiab ha collaborato con il Comune di Genova e Genova Parcheggi per organizzare degli open days presso le velostazioni e i bike parking più decentrati.

Durante questi eventi, gli addetti di Genova Parcheggi saranno presenti per rilasciare le Bicicard, e i volontari Fiab saranno disponibili, nell’ambito del progetto di promozione della mobilità sostenibile Shock – Azioni in Circolo, finanziato dalla Fondazione Sanpaolo, per offrire consigli sull’utilizzo corretto delle installazioni.

Il presidente di Fiab Genova, Romolo Solari, ha dichiarato: “Siamo sempre pronti a promuovere tutti i servizi che facilitano l’uso della bicicletta in città e oltre. Difendiamo anche i diritti di chi sceglie questo mezzo di trasporto sostenibile. Siamo una sorta di sindacato del ciclista e come tutti i sindacati siamo sempre alla ricerca di agevolazioni per la categoria rappresentata”

Di seguito il calendario degli open days:

Lunedì 18 marzo

Dalle 13.00 alle 15.00: Velostazione di Prà, c/o fermata Amt Pra’ 7/Pra’ FS, altezza piazza Sciesa. Durante questo evento si terrà anche la cerimonia di inaugurazione della velostazione alla presenza delle autorità comunali e municipali.

Dalle 17.00 alle 19.00: Velostazione di Cornigliano, in via Bertolotti vicino all’ingresso del Parco Lineare, c/o stazione FS.

Lunedì 25 marzo

Dalle 13.00 alle 15.00: Velostazione della Darsena in via Gramsci, altezza piazza dello Statuto (in collaborazione con l’Università di Genova).

Lunedì 8 aprile

Dalle 13.00 alle 15.00: Bike parking di Sampierdarena in via Dondero, c/o stazione FS.

Dalle 17.00 alle 19.00: Velostazione di Bolzaneto in via Giovanni Battista Custo, c/o stazione FS.

La differenza fra velostazioni e bike parking? Sta nella tipologia di struttura. Le prime sono dei box prefabbricati i secondi sono installazioni all’interno di edifici. Entrambi sono locali chiusi, videosorvegliati e che si aprono con la Bicicard. È sufficiente una sola Bicicard per tutte le installazioni.