Genova, da lunedì inizio cantieri per messa in sicurezza di rio Carbonara

Modifiche alla viabilità in via delle Fontane e via Gramsci. Fine lavori entro giugno

Iniziano lunedì i lavori di manutenzione straordinaria all’interno del rio Carbonara, nel tratto compreso tra via delle Fontane e via Gramsci a Genova.

L’intervento, resosi necessario a seguito del rinvenimento di uno sfornellamento nella copertura del rio, riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di collettore che avrà dimensioni di 2,5×2 metri. Le lavorazioni, che saranno eseguite con uno scavo tradizionale a cielo aperto, avranno una cantierizzazione eseguita in due fasi con diverso impatto sulla viabilità della zona.

Da lunedì 18 alle 21 inizieranno la demolizione dell’isola spartitraffico su via Gramsci, la tracciatura di un nuovo attraversamento pedonale temporaneo e la modifica della viabilità della careggiata direzione ponente/levante.

Martedì 19, dalle 21, sarà delimitata l’area di cantiere con new jersey e modificata la viabilità della careggiata direzione levante/ponente.

Sarà chiusa via delle Fontane nella direzione verso mare, modificato l’accesso all’area taxi in piazzetta S. Andorlini e l’autorizzazione al transito dei mezzi privati su via Balbi.

La fine dei lavori è prevista entro giugno.

Modifiche Amt

A seguito dell’interdizione al transito veicolare in direzione ponente di via delle Fontane, le linee 18, 18/ e 32 modificano il percorso.

Linee 18 e 18/ in direzione Sampierdarena: i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via Balbi, piazza Acquaverde, via Doria, via San Benedetto, via Buozzi dove riprendono regolare percorso. I bus in direzione Ospedale San Martino/Via Mosso non subiranno modifiche di percorso.

Linea 32 in direzione Largo S.F. da Paola: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via San Benedetto dove riprendono regolare percorso. Nessuna modifica di percorso per i bus in direzione Caricamento.