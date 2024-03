Genova: cantieri in città, dal 18 marzo attenzione in via Gramsci

Iiniziano la settimana prossima i lavori di manutenzione straordinaria nel rio Carbonara – tratto tra via delle Fontane e via Gramsci. L’intervento, resosi necessario a seguito del rinvenimento di uno sfornellamento nella copertura del rio, riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di collettore che avrà dimensioni di 2,5×2 mt.

Da lunedì 18 marzo alle 21 inizieranno la demolizione dell’isola spartitraffico su via Gramsci, la tracciatura di un nuovo attraversamento pedonale temporaneo e la modifica della viabilità della careggiata direzione ponente/levante.

Martedì 19, dalle 21, sarà delimitata l’area di cantiere con new jersey e modificata la viabilità della careggiata direzione levante/ponente. Chiusa via delle Fontane nella direzione verso mare, modificato l’accesso all’area taxi in piazzetta Andorlini e l’autorizzazione al transito dei mezzi privati su via Balbi. La fine dei lavori è prevista entro giugno.

PONENTE

Per interventi di adeguamento del nodo autostradale Sistema A7-A10-A12 – lotto 1B, fino al 25 gennaio 2025, in via Torbella – tratto tra civ. 13b (escluso) e civ. 20 (escluso) – sono stabiliti divieto di transito veicolare – esclusi mezzi di cantiere – e divieto di transito pedonale.

Per la realizzazione del nuovo piazzale tecnologico Bivio Doria fino al 19 aprile sono stabilite queste prescrizioni in:

via Arenile di Pra’ – ramo stradale di ponente da rotatoria di via Pra’ a sottopasso di accesso alla Marina di Castelluccio

limite di velocità di 30 km/h senso unico alternato regolato da impianto semaforico divieto di transito pedonale divieto di fermata veicolare

via Arenile di Pra’ – ramo stradale di levante da rotatoria di via Pra’ a sottopasso di accesso alla Marina di Castelluccio

limite di velocità di 30 km/h senso unico alternato regolato a vista divieto di transito vietato ai veicoli aventi larghezza sup. a 2 mt. divieto di transito pedonale divieto di fermata veicolare.

Dal 19 febbraio al 17 marzo, dalle ore 8 alle 17 dal lunedì al venerdì, in via N. S. Assunta – tratto tra via Pra’ e piazza Palmaro, piazza Palmaro, via SS. Trinità – tratto tra piazza Palmaro e il civ. 1 è interdetto il transito veicolare.

Fino al 30 giugno, nelle fasce orarie 8/12 e 13/18, in via Gneo – tratto tra capolinea linea Amt 172 e viadotto a monte sovrastante il rio Bianchetta – è stabilito il divieto di transito per lavori di messa in sicurezza idrogeologica del rio.

Fino al 17 aprile, in salita Bocchettina – tratto tra via Sardorella e sottovia autostradale – è stabilito il limite di velocità di 30 km/h.

Per lavori di ristrutturazione di un edificio, fino al 15 marzo, in via Bavastro è vietato il transito veicolare.

Per i lavori di potenziamento delle infrastrutture del Terzo Valico fino al 24 novembre in via dei Rebucchi – tratto tra palo P.I. N52 e via Ferri – sono stabiliti:

limite di velocità di 30 km/h divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli degli inadempienti.

E, ancora in via dei Rebucchi – tratto tra civ. 4 e il palo P.I. N55 – sono vigenti fino al 6 giugno:

limite di velocità di 30 km/h divieto di fermata.

In via Militare di Borzoli – tratto tra km. 4.6 e km. 4.9 – sono stabilite le seguenti prescrizioni:

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri divieto di fermata.

Dal 20 gennaio al 30 aprile per la realizzazione di un passaggio carrabile nelle gallerie di Borzoli è stabilito limite di velocità di 30 km/h.

A causa di lavori sulla condotta del gas fino al 15 marzo sono attive queste disposizioni in:

via Custo – tratto tra civ. 32r e via Pastorino

divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti limite di velocità a 30 km/h

Immissione dei veicoli provenienti da via Custo in via Pastorino è regolata da movieri

via Pastorino – tratto tra civ. 1 e via Custo

soppressione corsia ciclabile lato ponente limite di velocità a 30 km/h.

Dal 15 marzo al 7 giugno in via De Sanctis tra i pali P.I D68 – D62, per lavori sul viadotto, sono stabiliti:

limite di velocità di 30 km/h senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

Per i lavori di cantiere sul nuovo ponte del Papa, fino al 29 settembre, sono stabilite queste prescrizioni in:

via della Superba – tratto a mare tra intersezione rotatoria D’Acri e nuovo impalcato sovrappassante il torrente Polcevera

limite di velocità di 30 km/h senso unico con direzione di marcia ponente/levante – tratto tra rotatoria D’Acri e varco terminal Erzelli senso unico con direzione di marcia ponente/levante – tratto tra varco terminal Erzelli e nuovo impalcato sovrappassante torrente Polcevera divieto di sorpasso divieto di circolazione per moto e velocipedi divieto di circolazione pedonale

via della Superba – segmento stradale tra nuovo impalcato sovrappassante il torrente Polcevera e intersezione regolamentata a rotatoria

limite di velocità di 30 km/h senso unico con direzione di marcia mare/monte divieto di sorpasso

nuovo impalcato sovrappassante il torrente Polcevera

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza sup. a 10 mt. senso unico di circolazione, con direzione di marcia ponente/levante divieto di sorpasso

vecchio impalcato sovrappassante il torrente Polcevera

limite di velocità di 30 km/h senso unico di circolazione, con direzione di marcia ponente/levante divieto di sorpasso obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli giunti all’intersezione con viale Africa

viale Africa – tratto tra nuovo impalcato sovrappassante il torrente Polcevera e via alla calata Derna

limite di velocità di 30 km/h senso unico con direzione di marcia ponente/levante divieto di sorpasso

viale Africa – segmento stradale di collegamento e accesso a terminal “Ignazio Messina”

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di andare dritto o svoltare verso destra per i veicoli all’intersezione con calata Derna obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra o verso sinistra per i veicoli all’intersezione con viale Africa.

E ancora, fino al 23 ottobre sulla strada Guido Rossa – direttrice ponente/levante nel tratto tra innesto con rampa di via Pionieri Aviatori d’Italia e rampa proveniente dal tunnel di piazza Savio sono previsti:

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di circolazione sulla corsia lenta.

Fino al 30 giugno in via della Superba – tratto tra rotatoria Tenco e via Benedetti sono vigenti:

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di fermata divieto di transito ai pedoni.

Fino al 15 luglio in via della Superba – tratto tra accesso lato rotatoria D’Acri e biforcazione in cui confluiscono entrambe le corsie di marcia – è stabilito il divieto di transito nel ramo stradale di monte – direzione Aeroporto.

Dal 4 al 20 marzo in via della Superba – tratto tra rotatoria San Giovanni d’Acri e strada ex Ilva – sono indicati:

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito nella corsia di monte (direzione ponente) senso unico di marcia con direzione ponente-levante, escluse moto che possono transitare anche in direzione levante-ponente in un percorso riservato

Flussi veicolari e pedonali sono deviati su itinerari alternativi.

A causa di un intervento demolitivo di un edificio fino al 26 giugno in via Hermada e in via Marsiglia, all’altezza dei tratti interessati dalla cantierizzazione, è istituito il limite di velocità di 30 km/h.

Per lavori sulle prese dell’acquedotto fino al 17 aprile, in via Sardorella, nel tratto iniziale considerata la conformazione a doppio senso di quel tratto, e per i soli primi 80 metri fino al P.I. P9, sono istituiti:

doppio senso di circolazione limite di velocità di 30 km/h divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta dei veicoli inadempienti.

Nel quartiere di Certosa, per manutenzione straordinaria di efficientamento energetico di un edificio scolastico fino al 7 giugno sono istituiti in:

via Botticelli – tratto tra civ. 3R e via Brin

divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti divieto di circolazione

via Botticelli – tratto tra civ. 3R e via Pindemonte

limite di velocità di 30 km/h area di parcheggio riservata ai moto con disposizione a pettine – lato mare divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti tranne che nei limiti segnati.

Per il cantiere lavori sulla realizzazione del prolungamento della linea metro (tratta funzionale Brin – Canepari), fino a dicembre sono stati istituiti nelle vie in elenco:

piazza Palli – tratto tra civ. 2C r di via Mansueto e intersezione con via Mansueto

divieto di fermata senso unico di marcia per la direzione ponente limite di velocità di 30 km/h

piazza Palli – tratto corrispondente all’intera area a ponente del parcheggio sopraelevato

divieto di fermata divieto di circolazione veicolare e pedonale esclusi veicoli impegnati nelle lavorazioni

via Mansueto – tratto tra civ. 2r e civ. 20r

senso unico di marcia per la direzione levante limite di velocità di 30 km/h percorso pedonale sul margine mare

piazzetta delle Penne Nere – tratto tra via Canepari e via Mansueto

limite di velocità di 30 km/h ripristino del doppio senso di circolazione senso unico alternato con precedenza ai veicoli circolanti in direzione levante nel tratto sottostante l’impalcato ferroviario settori di sosta rasenti al marciapiede su entrambi i lati nel tratto a ponente del sottopasso ferroviario, riservati allo stazionamento di autocarri e motocarri per brevi operazioni di carico e scarico

via Tasso – tratto tra via Canepari e piazza Palli

divieto di circolazione veicolare e pedonale esclusi veicoli afferenti alle lavorazioni.

Per i veicoli che percorrono il segmento stradale lato levante di via alla Fiumara – tra rampa di accesso allo Stadium e rilevato ferroviario – è istituito l’obbligo di proseguire diritti all’intersezione con il segmento di ponente della stessa via.

Per i lavori di realizzazione del parco del Ponte fino al 29 ottobre sono stabilite queste prescrizioni in:

via Argine Polcevera – tratto tra pila n. 10 del ponte San Giorgio e intersezione con via Campi

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di fermata divieto di transito pedonale sul lato levante della strada istituzione di un percorso pedonale protetto da idonei manufatti sul lato ponente

via Argine Polcevera – tratto tra ponte Monsignor Romero e pila n. 10 del ponte San Giorgio

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di fermata

via Perlasca – tratto tra ponte Monsignor Romero e via Campi

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso.

Per lavori di manutenzione straordinaria del rio Carbonara, nel tratto tra via delle Fontane e via Gramsci da lunedì 18 marzo ore 21 inizia la demolizione dell’isola spartitraffico su via Gramsci, la tracciatura di un nuovo attraversamento pedonale e la modifica della viabilità – careggiata direzione ponente/levante. Martedì 19 marzo, dalle ore 21 è modificata la viabilità della careggiata direzione levante/ponente. Chiusa via delle Fontane – direzione verso mare, modificato l’accesso all’area taxi in piazzetta S. Andorlini e l’autorizzazione al transito dei mezzi privati su via Balbi.

Per la riqualificazione del marciapiedi fino al 10 aprile in via Sampierdarena – tratto tra civ. 33 e civ. 99 r., sono istituiti i seguenti provvedimenti:

soppressione corsia ciclabile limite di velocità di 30 km/h.

Fino al 1° novembre sono stabilite le seguenti prescrizioni in salita Bersezio:

divieto di transito – tratto antistante civ. 27 transito pedonale regolato da idonei movieri durante l’esecuzione delle lavorazioni – tratto antistante civ. 27 divieto di transito esclusi mezzi e persone dirette e/o provenienti da edifici – tratto tra civ. 27 e via della Pietra divieto di transito esclusi veicoli e persone dirette e/o provenienti da edifici – tratto tra civ. 27 e corso Martinetti

per la realizzazione di opere propedeutiche all’adeguamento del nodo autostradale Ge Ovest.

Per lavori a sottostazione elettrica fino al 15 giugno in via Mantovani, tratto tra i civv. 3-5 e l’intersezione con via Pieragostini sono stabiliti:

divieto di transito pedonale sul marciapiede lato levante divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti nell’area di sosta sul lato levante divieto di circolazione – esclusi veicoli afferenti al cantiere – nella prima corsia levante limite di velocità di 30 km/h nei giorni feriali – fascia oraria 8.30 – 17 .

E, in via Fiamme Gialle – tratto tra via di Francia e via Chiesa fino al 15 giugno – sono previsti:

divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente divieto di sosta con sanzione accessoria rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti nell’area a ponente limite di velocità di 30 km/h soppressione corsia ciclabile.

In piazza Barabino – tratto di marciapiede lato mare tra civ. 2r e intersezione con via Fiamme Gialle – è vietato il transito pedonale.

In lungomare Canepa – tratto tra via Fiamme Gialle e via Guido Rossa – dal 20 febbraio all’11 maggio – sono stabilite le seguenti prescrizioni:

limite di velocità di 50 km/h obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svolta a destra, all’intersezione con lungomare Canepa per i conducenti di veicoli provenienti da via Pacinotti obbligo di fermarsi e dare la precedenza e proseguire diritto, all’immissione in lungomare Canepa per i conducenti di veicoli che percorrono la rampa di accesso alla carreggiata mare proveniente dalla rotatoria Fiumara divieto di circolazione, esclusi veicoli afferenti al cantiere, nel tratto di carreggiata lato mare, interessato dalle lavorazioni divieto di transito pedonale e veicolare sul marciapiede e sulla pista ciclabile lato mare – tratto tra via Fiamme Gialle e rotatoria Fiumara.

Fino al termine dei lavori in Sopraelevata, passo a via di Francia, via di Francia, via de Marini, via Balleydier e via Scappini, saranno stabilite modifiche alla circolazione veicolare e pedonale e alla sosta di veicoli per interventi di riqualificazione SISTEMA A7-A10-A1- NODO SAN BENIGNO.

Dalle ore 2 del 22 gennaio e fino alle 6 del 22 marzo, sul ponte Elicoidale (direttrice mare-monte) tra la rampa che adduce alla Sopraelevata e la rampa che adduce al casello autostradale di Genova Ovest sono stabiliti limite di velocità di 30 km/h e divieto sorpasso.

Fino al 22 marzo in via Balleydier – tratto tra sottopasso di via De Marini e sottopasso di via Scappini – sono indicati:

limite di velocità di 30 km/h istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente, deviato su idonei percorsi alternativi.

Fino al 31 marzo in via di Francia – carreggiata di monte – tratto tra civ. 11 e rampa del sottopasso proveniente da via Milano:

limite di velocità 30 km/h divieto di transito sulla prima corsia di monte

nelle aree interessate dalle lavorazioni di bonifica di ordigni bellici.

In fascia oraria diurna o notturna e con durata max di 6 ore per la cantierizzazione di interventi puntuali e di breve durata fino al 2 luglio sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

via di Francia

tratto tra rotatoria di via Scarsellini e via Balleydier

limite di velocità di 30 km/h

corsia di mare lenta – carreggiata direzione levante – tratto tra rotatoria di via Scarsellini e spigolo a ponente del civ. 42A r di via di Francia

divieto di transito

corsia di monte – corsia di sorpasso – carreggiata direzione levante – tratto tra rotatoria di via Scarsellini e lo spigolo a ponente del civ. 42A r di via di Francia

divieto di transito

corsia di mare – corsia di sorpasso – carreggiata direzione ponente – tratto tra rotatoria di via Scarsellini e lo spigolo a ponente del civico 42A rosso di via di Francia

1. divieto di sorpasso.

Dal 1° febbraio al 30 aprile nella fascia oraria 20 – 6 del giorno successivo sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

A. sottopasso di collegamento tra via De Marini e via Balleydier (fase 1 – corsia di monte)

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito veicolare sulla corsia di marcia di monte senso unico alternato regolato da movieri sulla corsia di marcia di mare divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte, con deviazione dei pedoni su idonei percorsi alternativi.

B. sottopasso di collegamento tra via De Marini e via Balleydier (fase 2 – corsia di mare)

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito veicolare sulla corsia di marcia di mare; senso unico alternato regolato da movieri sulla corsia di marcia di monte. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare, con deviazione dei pedoni su idonei percorsi alternativi.

Fino al 30 aprile nella fascia oraria 21 – 6 in Sopraelevata sono stabiliti:

rampa in entrata da via Cantore

divieto di transito

carreggiata di mare

divieto di transito per le provenienze dal casello di Ge-Ovest; i veicoli possono proseguire verso via Cantore o dirigersi verso il ponte elicoidale limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso nel tratto tra rampa proveniente dal casello autostradale di Ge-Ovest e il ponte elicoidale

carreggiata di monte – segmento tra 250 mt. prima dell’adduzione al ramo che collega a via di Francia e questa diramazione stradale

limite di velocità di 30 km/h

rampa in uscita che adduce a via di Francia

divieto di transito.

Fino al 10 maggio sono istituiti il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso in Sopraelevata – tratto carreggiata di mare (direzione levante) dal casello di Ge-Ovest fino alla confluenza dal ponte Elicoidale – e sulla rampa in entrata da via Cantore.

Fino all’8 ottobre sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

via Balleydier – tratto tra fornice di via Scappini e via Chiesa

limite di velocità di 30 km/h senso unico di circolazione con direzione monte-mare nel tratto stradale in fregio al fronte ponente edificio MSC accesso interdetto ai veicoli provenienti da via Milano esclusi veicoli diretti all’ingresso dell’edificio MSC obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Milano – via Chiesa obbligo di proseguire diritti all’intersezione con via Milano – via Chiesa per autotreni e autoarticolati divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente flussi pedonali deviati su itinerari alternativi divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via Milano – tratto tra via della Sanità e via Balleydier

limite di velocità di 30 km/h obbligo di proseguire dritto per la direttrice levante-ponente o svoltare verso sinistra all’intersezione con via Balleydier esclusi veicoli diretti a edificio MSC divieto di transito sul marciapiede lato monte nel tratto tra attraversamento ubicato a levante della “galleria” e via Balleydier flussi pedonali deviati su itinerari alternativi divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via Milano – tratto tra lungomare Canepa e via Balleydier

limite di velocità di 30 km/h divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via Chiesa – tratto tra via Balleydier e via Scarsellini

limite di velocità di 30 km/h divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via De Marini – tratto tra passo a via di Francia e via Chiesa

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito nel tratto tra via Scappini e via Chiesa obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso sinistra (verso ponente) all’intersezione con la semicarreggiata di monte di via Scappini per i veicoli che percorrono l’area di intersezione con via Scappini in direzione mare-monte divieto di fermata nell’area di incrocio con via Scappini divieto di fermata nel tratto tra via Scappini e via Chiesa divieto di fermata sul lato levante della strada e al di fuori dei limiti tracciati

via Scappini – sottopasso di collegamento con via Balleydier

divieto di transito

via Scappin

limite di velocità di 30 km/h obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare verso sinistra all’intersezione con via De Marini per i veicoli che percorrono la strada in direzione levante divieto di fermata nell’area di incrocio con via De Marini divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Fino al 31 marzo in passo a via di Francia – semicarreggiata di levante tratto tra civ. 2 e via De Marini – sono stabiliti:

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito esclusi veicoli provenienti/diretti da/a proprietà carrabili e attività economiche ubicate nel tratto di strada doppio senso di circolazione divieto di fermata.

Fino al 30 giugno nella fascia oraria 20/6 del giorno successivo – sono stabiliti in:

via De Marini – tratto tra passo a via di Francia e via Chiesa

divieto di transito veicolare e pedonale flussi pedonali deviati su itinerari alternativi accessi alle proprietà laterali carrabili autorizzate regolati da movieri divieto di fermata

via Scappini

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito all’intersezione con via De Marini divieto di transito veicolare e pedonale nel sottopasso di collegamento con via Balleydier divieto di fermata all’intersezione con via De Marini.

Nella stessa area fino all’8 ottobre sono stabiliti in:

via Balleydier – tratto tra fornice di via Scappini e via Chiesa

limite di velocità di 30 km/h senso unico di circolazione con direzione monte-mare nel tratto in fregio al fronte ponente edificio MSC accesso interdetto ai veicoli provenienti da via Milano, esclusi veicoli diretti a ingresso edificio MSC obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Milano – via Chiesa obbligo di proseguire diritti all’intersezione con via Milano/via Chiesa per autotreni e autoarticolati divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via Milano – tratto tra via della Sanità e lungomare Canepa

limite di velocità di 30 km/h obbligo di proseguire dritto o svoltare verso sinistra per direttrice levante-ponente all’intersezione con via Balleydier esclusi mezzi diretti a ingresso edificio MSC divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via Chiesa – tratto tra via Balleydier e via Scarsellini

limite di velocità di 30 km/h divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via De Marini – tratto tra via Scappini e via Chiesa

limite di velocità di 30 km/h divieto di fermata sul lato levante della strada

via Scappini – sottopasso di collegamento con via Balleydier

divieto di transito.

Per lavori sulla linea telefonica dal 5 al 19 marzo – esclusi festivi e prefestivi – nella fascia oraria 8/18, in via del Lagaccio – tratto tra i civv 2a e 9 – sono stabiliti:

limite di velocità di 30 km/h divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti divieto di transito pedonale sul marciapiede di levante.

Per interventi di adeguamento idraulico del tratto finale di rio Rosata – fase 4 – fino al 30 aprile sono stabiliti in:

via Rosata – tratto tra l’intersezione con via Pedullà e via Canepa

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso senso unico con direzione ponente-levante divieto di fermata

via Rosata – tratto tra civ. 9A r e salita Serino

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso senso unico con direzione monte-mare sul lato ponente della strada – tratto antistante civ. 7, obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con il ramo di via Rosata doppio senso sul lato ponente – tratto tra stipite mare del civ. 7 e salita Serino obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con il ramo di via Rosata senso unico con direzione mare-monte sul lato levante della strada – tratto antistante civ. 7 obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con il ramo di via Rosata che da via Pedullà adduce a via Canepa doppio senso sul lato levante – tratto tra stipite mare civ. 7 e passo chiuso Rosata obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di proseguire diritti all’intersezione con il ramo di via Rosata senso unico con direzione ponente-levante – tratto di strada che collega i segmenti stradali obbligo di arresto e dare precedenza e obbligo di svolta a destra all’intersezione in prossimità civ. 9A divieto di fermata (escluso stallo di sosta riservato a persone con ridotta capacità di deambulazione a monte dell’intersezione con salita Serino)

passo chiuso Rosata

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Dal 21 febbraio al 21 maggio sul ponte Fleming (parcheggio pubblico realizzato sulla copertura dell’autorimessa) sono stabilite le seguenti prescrizioni:

limite di velocità di 30km/h.

Nel segmento stradale tra il termine del tratto a doppio senso che adduce al piazzale e la struttura di accesso pedonale nel “quadrante lato sud” e nel “quadrante lato nord” – stalli di sosta rasenti allo spartitraffico centrale – è vietata la fermata a causa di un cantiere per la realizzazione di una sottostazione elettrica.

Fino al 28 luglio, per esecuzione di lavori propedeutici alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, sono stabiliti in:

via Adamoli carreggiata di levante – tratto tra ponte Gallo e passerella pedonale che adduce a via Emilia controviali compresi

limite di velocità di 30 km/h

via Merello

divieto di fermata nel segmento stradale retrostante i civv. 36, 38, 40 e 42 nel tratto tra scaletta e fine strada.

Dal 15 febbraio al 15 aprile in via Merello sono stabiliti:

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito con orario 8.30/17.30 dei giorni feriali – tratto tra stacco laterale all’altezza civ. 52 (escluso) – civ. 60 divieto di fermata con orario 8.30/17. 30 dei giorni feriali – tratto tra i civv. 20 – 60

per opere di sistemazione idrogeologica dell’area.

In piazza Adriatico per lavori di miglioramento dell’area fino al 17 marzo sono previsti:

divieto di transito e di sosta e fermata con sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti – all’altezza dei civv. 3 – 4 – 5 limite di velocità di 30 km/h senso unico con direzione levante/ponente e obbligo di svolta a destra in direzione monte sul lato mare del civ. 7, divieto di fermata nei primi due stalli di sosta e divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico sup. a 3.5 ton.

Per lavori di adeguamento idraulico del rio Torre di Quezzi fino al 22 dicembre sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

passo Ponte Carrega – tratto tra civ. 38r e lungobisagno Dalmazia

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso circolazione veicolare regolata a senso unico alternato da impianto semaforico tra civ. 13 e civ. 24 divieto di transito ai veicoli aventi massa sup. a 24 ton. divieto di circolazione nella rampa provvisoria di collegamento con piazza Adriatico percorso pedonale sul lato monte della strada (in adiacenza ai civv. 13 e 24) divieto di fermata

piazza Adriatico

divieto di sorpasso divieto di transito ai veicoli aventi massa sup. a 24 ton. divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico sup. a 3.5 ton. nel segmento stradale a mare del civ 20.

Per il cantiere dei lavori di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant’Antonino fino al 30 settembre sono stabiliti in:

piazzale Resasco – tratto tra via superiore del Veilino e via Piacenza

limite max di velocità di 30 km/h circolazione regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli dalla direttrice monte-mare sul lato ponente tra via superiore del Veilino e via Bobbio divieto di fermata nel settore di sosta a centro strada – tratto via superiore del Veilino e via Bobbio divieto di fermata su tutto il piazzale – tratto tra via superiore del Veilino e via Bobbio – per l’esecuzione dei lavori di tracciatura/installazione della segnaletica

via superiore del Veilino

limite di velocità di 30 km/h in avvicinamento a piazzale Resasco

via Bobbio

limite di velocità di 30 km/h in avvicinamento a piazzale Resasco.

Fino all’11 agosto in piazzale Resasco, nella parte più a nord in prossimità del forno crematorio di Staglieno è istituito il divieto di transito, esclusi mezzi AMT, e il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti.

Fino al 15 giugno, nella fascia oraria 22/5.30 in via Geminiano – tratto tra civ. 3 e intersezione con via Giro del Vento – sono stabiliti il limite di velocità di 30 km/h e la circolazione a senso unico alternato e regolato da movieri quando attivo il cantiere per la sostituzione di barriere integrate in un tratto dell’autostrada A7.

A Struppa, per interventi di adeguamento idraulico del tratto finale di rio Rosata – fase 4, fino al 30 aprile sono stabiliti in:

via Rosata – tratto tra l’intersezione con via Pedullà e via Canepa

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso senso unico con direzione ponente-levante divieto di fermata

via Rosata – tratto tra civ. 9A r e salita Serino

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso senso unico con direzione monte-mare sul lato ponente della strada – tratto antistante civ. 7, obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con il ramo di via Rosata doppio senso sul lato ponente – tratto tra stipite mare del civ. 7 e salita Serino obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con il ramo di via Rosata senso unico con direzione mare-monte sul lato levante della strada – tratto antistante civ. 7 obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con il ramo di via Rosata che da via Pedullà adduce a via Canepa doppio senso sul lato levante – tratto tra stipite mare civ. 7 e passo chiuso Rosata obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di proseguire diritti all’intersezione con il ramo di via Rosata senso unico con direzione ponente-levante – tratto di strada che collega i segmenti stradali obbligo di arresto e dare precedenza e obbligo di svolta a destra all’intersezione in prossimità civ. 9A divieto di fermata (escluso stallo di sosta riservato a persone con ridotta capacità di deambulazione a monte dell’intersezione con salita Serino)

passo chiuso Rosata

limite di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Per lavori sulla condotta gas dal 4 al 16 marzo in via Struppa, tra i civv. 3r e 13r e tra i civv. 9 r e 21r sono stabiliti:

limite di velocità di 30km/h senso unico alternato regolato da movieri – dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 7.30/17 – e da impianto semaforico.

Fino al 22 marzo in via Struppa, nella corsia con direttrice levante, nel tratto tra civ. 21r e intersezione con via Buscaglia sono stabiliti:

limite di velocità di 30 m/h senso unico alternato regolato da movieri, dal lunedi al venerdi nella fascia oraria 7.30/17durante le fasi operative senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nelle ore e giorni non interessati dall’operatività del cantiere.

Fino al 28 luglio, per esecuzione di lavori propedeutici alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, sono stabiliti in:

via Adamoli carreggiata di levante – tratto tra ponte Gallo e passerella pedonale che adduce a via Emilia controviali compresi –

limite di velocità di 30 km/h

via Merello

divieto di fermata nel segmento stradale retrostante i civv. 36, 38, 40 e 42 nel tratto tra scaletta pedonale e fine strada.

Fino al 3 luglio in via Adamoli carreggiata di ponente – tratto tra via Merello e passerella pedonale che adduce a via Emilia – è stabilito il divieto di transito pedonale sul marciapiede lato torrente e in via Merello – tratto tra scaletta pedonale e via Adamoli – è stabilito il limite di velocità di 30 km/h.

Per lavori di riqualificazione dell’area urbana fino all’8 aprile in via Vallechiara è stabilito il divieto di transito; compatibilmente con le esigenze di cantiere è garantito l’accesso ai veicoli da/per varchi carrabili.

Per la ristrutturazione di un asilo nido fino al 23 maggio, in via Corte – tratto tra intersezione con corso Solferino e palo P.I. F36 – sono vigenti:

limite velocità a 30 km/h senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli con direzione monte

Sul lato levante della via è tracciato un percorso pedonale alternativo.

Per sondaggi terreno dal 18 marzo al 13 maggio in via XX Settembre – tratto tra intersezione con piazza De Ferrari e ponte Monumentale – nei segmenti di volta in volta interessati dai lavori sono stabiliti:

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito su corsia adiacente la linea di mezzeria (corsia centrale) soppressione corsia riservata TPL per direttrice discendente (ponente-levante) soppressione corsia ciclabile sul lato mare della strada.

Per i lavori di realizzazione della nuova fermata della metro fino al 17 ottobre nei sotto elencati segmenti stradali sono stabilite queste prescrizioni in:

viale IV Novembre (controviale di ponente)

istituzione di 2 stalli di sosta – altezza civ. 5 – riservati a veicoli al servizio o in uso a persone con handicap motorio

via dei SS. Giacomo e Filippo – tratto tra civ. 15 e piazza Corvetto

limite di velocità di 30 km/h flusso pedonale su marciapiede lato a mare deviato in un percorso pedonale protetto da idonei manufatti in adiacenza all’area di cantiere divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via Carcassi

settore di sosta riservato a motocicli e ciclomotori – tratto tra civ. 18r e via dei SS. Giacomo e Filippo lato ponente – escluso tratto già riservato a VV. F. e forze di Polizia.

Fino al 20 novembre in via Carducci – tratto tra i civv. 3r e 5r è stabilito il divieto di fermata e in via Ceccardi lato ponente, all’altezza civ. 2, sono istituiti due stalli di sosta generici riservati a persona a persone disabili, con disposizione a pettine, per la ristrutturazione di un edificio.

Dal 1° marzo al 1° maggio in vico Sotto le Murette – tratto a ponente civ. 34 e fino a intersezione con scalinata San Salvatore – è vietato il transito pedonale per lavori di restyling dell’area di Sarzano.

Per i lavori di restauro delle Mura fino al 6 maggio sul lato mare di corso Quadrio – tratto tra il palo P.I. E5 e l’intersezione con via Mura delle Grazie – sono stabilite le seguenti prescrizioni:

limite di velocità di 30 km/h divieto di circolazione pedonale divieto di fermata.

Dal 20 febbraio al 14 agosto in via Mura delle Grazie – nel tratto tra scalinata del Labirinto e scalinata Sant’Antonio, sono stabiliti:

divieto di circolazione esclusi veicoli da/per le proprietà laterali carrabili autorizzate circolazione a senso unico alternato regolato a vista, con diritto di precedenzaper i veicoli con direzione di marcia levante/ponente divieto di fermata con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

Per pulizia tunnel in via delle Casaccie dalle ore 22 del 20 alle 5 del 21 marzo sono istituiti dall’intersezione con via Madre di Dio e fino a civ. 11, il divieto di transito esclusi veicoli interessati dalle lavorazioni e all’intersezione con via Madre di Dio la direzione obbligatoria sinistra per i veicoli condirezione di marcia mare/monte.

Fino al 30 ottobre in viale Caviglia – tra intersezione con via Cadorna e viale Paolo Thaon di Revel – sono stabilite le seguenti prescrizioni:

divieto di circolazione, esclusi mezzi afferenti il cantiere nella parte di carreggiata lato levante (occupazione di cantiere) limite di velocità di 30 km/h nella parte di carreggiata lato ponente (regolata a senso unico di marcia condirezione mare-monte)

per lavori relativi all’intervento di realizzazione hub per la sosta di bus.

In corso Podestà dal 22 febbraio al 31 maggio – tratto tra il civ. 5 e l’intersezione con via Bosco – sono stabilite queste indicazioni:

limite di velocità di 30 km/h divieto di fermata divieto di transito pedonale

per lavori sul ponte Monumentale.

Dall’8 marzo al 30 giugno 2025 per allestimento di un’area con container in piazza Solari sono stabiliti:

divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti all’interno della Blu area nella porzione a monte della piazza, in corrispondenza dell’asilo nido divieto di transito ai pedoni sul marciapiede – tratto a monte della piazza dall’altezza della scalinata Bosco Pelato fino all’ingresso carrabile dell’asilo; il passaggio pedonale è garantito su percorso alternativo separato dalla sede carrabile.

Per la ristrutturazione dell’ex istituto nautico fino al 28 febbrai 2025 in piazza Palermo, nel controviale di levante, è vietato il transito sul marciapiede lato levante nel tratto interessato dalle lavorazioni.

Nei giorni e orari di mercato, il transito è consentito ai soli veicoli aventi sagoma in larghezza non sup. a mt. 2 ed è istituito il limite di velocità di 30 km/h.

Dal 18 marzo al 22 marzo, in corso Italia – tratto carreggiata, direzione ponente, tra viale Nazario Sauro e via Zara – sono stabiliti:

limite di velocità di 30 km/h

divieto di transito veicolare sulla corsia lato mare nel tratto interessato dalle lavorazioni

divieto di sorpasso

per lavori di sondaggio esplorativo.

Nell’ambito dei lavori per il Waterfront di levante fino al 31 dicembre è istituito il divieto di fermata in:

– piazzale J.F. Kennedy – lato levante

– piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto

– piazzale M. L. King.

Fino al 14 febbraio 2025 sono stabiliti in:

piazzale J. F. Kennedy – tratto tra varco di ingresso alle aree ex-fiera e corso Marconi

limite di velocità di 30 km/h ingresso da corso Marconi dal varco di fronte all’uscita di ponente di piazza Rossetti nel segmento di ponente tra marciapiede e palina semaforica uscita verso corso Marconi dal varco di fronte all’uscita di ponente di piazza Rossetti nel segmento di levante tra palina semaforica e marciapiede divieto di fermata.

Fino al 5 maggio è istituito il divieto di fermata in piazzale J.F. Kennedy – tratto sul lato ponente che adduce alle aree ex-Fiera – e nelle aree ex-Fiera.

Nella zona di Sturla, per l’attivazione di un nuovo ponte provvisorio e i lavori di adeguamento idraulico del rio Chiappeto, sono stabiliti fino al 6 aprile:

in via delle Casette

limite di velocità di 30 km/h nel tratto tra via dell’Arena e il ponte di nuova realizzazione divieto di transito veicolare e pedonale tra il ponte di nuova realizzazione e il termine a mare della strada

in via Pontevecchio, in prossimità dell’intersezione con il ponte di nuova realizzazione che collega a via delle Casette

limite di velocità di 30 km/h obbligo di arresto e di dare precedenza ai veicoli provenienti dal ramo a mare.

Fino al 19 gennaio 2025 sono istituiti limite di velocità di 30 km/h, divieto di sorpasso e divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati in:

viale Cembrano – tratto tra civ. 10 e via Romana di Quarto via Romana di Quarto – tratto tra civ. 19 e viale Cembrano via Franchi – tratto tra civ. 2A e viale Cembrano via delle Casette – tratto tra civ. 6 e viale Cembrano.

E, inoltre, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione via delle Casette – via Franchi per i veicoli che percorrono il controviale di viale Cembrano senso unico di circolazione con direzione levante-ponente nel controviale di cui al punto 1 per l’accesso alla nuova rampa di cantiere obbligo di dare la precedenza per i veicoli in uscita da via delle Casette, via Franchi e la nuova rampa di cantiere all’intersezione la viabilità principale di viale Cembrano settore di sosta riservato ai veicoli merci per operazioni di carico e scarico, con disposizione rasente il marciapiede, all’altezza del civ. 5 di via Romana di Quarto .

A causa dei lavori per la realizzazione di un nuovo reparto ospedaliero dal 22 febbraio al 13 marzo sono stabilite le seguenti prescrizioni in:

via Redipuglia – tratto tra ramo di mare e ramo di monte di largo Tolentino

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito pedonale sul marciapiede di levante

largo Tolentino

limite di velocità di 30 km/h divieto di fermata.

Per lavori sul cavalcavia Don Bosco sono stabiliti fino a marzo:

limite di velocità di 30 km/h divieto di transito sulla carreggiata di ponente doppio senso di circolazione sulla carreggiata di levante divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente divieto di fermata.

E’ istituito il limite di velocità di 30 km/h in via Carrara, via Maggio e via Turr solo nei tratti stradali in prossimità del cavalcavia.

Per lavori sui giunti stradali dal 29 febbraio al 10 marzo in corso Europa, nella carreggiata con direzione ponente – tratto tra civ. 125 e civ. 165 sono istituiti:

direttrice levante-ponente (corsia di sorpasso) nella fascia oraria 9/18

limite di velocità 30 km/h divieto di transito nei tratti della corsia di sorpasso di volta in volta interessati dalle lavorazioni

direttrice levante-ponente (corsia riservata Amt e taxi) nella fascia oraria 21/6

limite di velocità 30 km/h divieto di transito nei tratti di corsia riservata al transito veicoli Amt e taxi, di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

E’ soppressa della corsia gialla per la direttrice ponente.

Dal 27 giugno 2023 sul cavalcavia di corso Europa – posto tra via Palach e via Somma – sono istituiti:

1. limite di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito ai veicoli aventi peso sup. a 3.5 ton.

per preservare lo stato di conservazione attuale dell’infrastruttura.

Dal 18 marzo al 4 aprile esclusi giorni festivi dalle ore 8 alle 18, sono istituiti:

in corso Europa, nella corsia con direttrice ponente – tratto tra civ. 1916 e intersezione con via Pellegrini

divieto di sosta prevedendo la rimozione forzata per gli inadempienti di velocità di 30 km/h.

in via Palach in prossimità del civ. 13a

divieto di divieto di sosta prevedendo la rimozione forzata per gli inadempienti limite velocità di 30km/h

in via Pellegrini all’altezza del civ. 5

divieto di sosta prevedendo la rimozione forzata per gli inadempienti limite velocità di 30 km/h

in via Oberdan – tratto tra civv. 47 e 51

limite di velocità di 30 km/h divieto di sosta prevedendo la rimozione forzata per gli inadempienti all’altezza del civ. 49

per realizzazione struttura vdf.

Dal 5 febbraio al 29 marzo sono stabilite queste prescrizioni in:

via Oberdan dall’intersezione con viale Franchini al civ. 210r

limite di velocità di 30 km/h

via Oberdan dall’intersezione con viale Franchini al civ. 215r

divieto di transito esclusi veicoli afferenti al cantiere o impegnati in operazioni di carico/scarico merci o diretti agli accessi laterali carrabili autorizzati

La circolazione di questi mezzi è regolata a doppio senso di marcia escluso tratto a ponente del civ. 87 dove è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso ponente

divieto di fermata

via Guglielmo Oberdan, dal civ. 215r al civ. 210r

divieto di transito esclusi veicoli afferenti al cantiere e veicoli diretti agli accessi laterali carrabili autorizzati

La circolazione dei veicoli è a doppio senso di marcia

– dal civ. 215r al civ. 99r senso unico alternato regolato da semaforo

– dal civ. 99 al civ.210 r a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza peri veicoli diretti verso ponente

2. divieto di fermata

via Oberdan dal civ. 210 r all’intersezione con piazza Pittaluga

divieto di transito

viale Franchini dall’intersezione con via alla chiesa Plebana a piazza Pittaluga

doppio senso di marcia con istituzione – tratto tra civ. 37 r e intersezione con via chiesa Plebana e via Campostano – di senso unico alternato regolato da semaforo o da movieri limite di velocità di 30 km/h divieto di fermata dall’intersezione con via alla chiesa Plebana e civ. 37r divieto di fermata tra civ. 9r e piazza Pittaluga obbligo di svolta a destra e di immissione in via Campostano per veicoli in transito verso ponente, in corrispondenza dell’intersezione con via alla chiesa Plebana e via Campostano

via Campostano lato monte del civ. 3

divieto di fermata con sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli inadempienti

per l’avvio dei lavori per la riqualificazione urbana del quartiere di Nervi.