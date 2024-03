Festival del Vento: appuntamento a Spotorno il 9 e 10 marzo

È stato presentato oggi presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria il Festival del Vento in programma il 9 e 10 marzo a Spotorno. La manifestazione aquilonistica di respiro internazionale giunge alla XXIII edizione, sempre con ideazione e organizzazione dell’Associazione 30Kite Club di Genova.

Ospite d’onore quest’anno il maestro Cao Quan, pluripremiato esperto di aquiloni tradizionali, consigliere capo del “Centro vietnamita per la conservazione del patrimonio culturale degli aquiloni”, organizzatore di sette grandi Festival internazionali, in rappresentanza del suo Paese natale.

«Un evento per intenditori e per famiglie – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana – che si svolge in un clima di festa e di amicizia tra Paesi diversi in un intero weekend. Quest’anno oltre all’allestimento a terra e in volo dalle 10 alle 18 arricchito da esibizioni singole e in team, sarà riproposta, tempo permettendo, anche l’aquilonata notturna sabato 9 marzo con luci e musica. Mi congratulo dunque con gli organizzatori e con i partecipanti per questa manifestazione, ormai appuntamento fisso di marzo e operazione vincente di marketing territoriale».

«Anche quest’anno il Festival del Vento – spiega il presidente del 30Kite Club Giancarlo Gisotti – annovera una ricca schiera club di aquilonisti dal mondo intero. Sedici nazionalità estere rappresentate, di cui quattro asiatiche, (Vietnam, Pakistan, India, Singapore). In tutto sono coinvolti 45 club e 130 aquilonisti che offriranno uno spettacolo unico, con creazioni di tutte le dimensioni e fogge. I bambini, come di consueto, potranno costruire il loro aquiloncino presso lo Stand di Emergency in piazza della Vittoria insieme a stand di vendita di aquiloni più complessi. Non mancherà la Mostra di aquiloni alla Casa del Turismo di Spotorno dall’8 al 10 marzo, curata in questa edizione dal maestro Roberto Guidori, presidente di Cervia-Volante».

«Annunciamo con piacere la 23esima edizione del Festival del Vento – commenta il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini − un evento che celebra la cultura aquilonistica con partecipanti da tutto il mondo. Quest’anno, con il Vietnam come ospite d’onore, il festival offrirà esibizioni uniche, laboratori e spettacoli notturni, mantenendo viva la tradizione e l’innovazione. L’inaugurazione si terrà all’Hotel Tirreno, promettendo un fine settimana indimenticabile per appassionati e famiglie. Un’esperienza affascinante che unisce sport, cultura e divertimento, sostenuta dalla comunità e dal 30 Kite Club di Genova».