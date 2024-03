Commercio, domenica 17 marzo a Bolzaneto torna la fiera di San Giuseppe

Domenica 17 marzo, dalle 8 alle 21, nel quartiere di Bolzaneto torna la Fiera di San Giuseppe, patrono dei lavoratori.

«La fiera – spiega l’assessore al Commercio e alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli – affonda le proprie origini nel 1878 e da allora è la maggiore manifestazione del suo genere che si tiene in val Polcevera. Anche quest’anno circa 220 banchi di merci varie, florovivaisti e coltivatori diretti animeranno le vie del centro di Bolzaneto per un evento di richiamo non solo per la vallata, ma anche per l’intera città. Un appuntamento molto sentito che sarà animato da operatori di diverse zone della Liguria e di altre regioni tra i quali i visitatori potranno passeggiare e fare acquisti nella domenica più vicina alla festa del papà, quindi di San Giuseppe, che si celebra il 19 marzo».

«La fiera di San Giuseppe rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore richiamo per la Val Polcevera, attraendo pubblico anche dal resto della città – aggiunge il consigliere delegato allo Sviluppo delle Vallate Alessio Bevilacqua – occasioni che coniugano la tradizione e il commercio sono fondamentali per la valorizzazione del nostro entroterra e per l’animazione economica delle vallate, elemento imprescindibile per la loro tutela e rilancio su cui la nostra amministrazione è fortemente impegnata».

Modifiche alla viabilità

Per tutta la giornata di domenica (dalle 00 alle 24) è istituito il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli afferenti alla Fiera, in: via Bolzaneto tratto compreso tra via Giro del Vento e via Fra G.Pantaeo, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via O.Doria, via Asolone, via Stuparich e via Giro del Vento nel tratto compreso tra via Bolzaneto e via Geminiano. È istituito, sempre per tutta la giornata, il divieto di sosta in: via Bolzaneto su entrambi i lati nel tratto compreso tra via Giro del Vento e via Fra G.Pantaleo (ad esclusione del parcheggio a zona disco sito all’inizio di via Bolzaneto lato destro), via Zamperini ambo i lati, via Bettini ambo i lati, via Bonghi ambo i lati, via O.Doria ambo i lati, via Stuparich ambo i lati, via Asolone ambo i lati, via Giro del vento ambo i lati nel tratto compreso tra l’intersezione Giro del Vento/Reta e Giro del Vento/Geminiano, via Castiglione ambo i lati, via Oldoini ambo i lati. È istituito il doppio senso di circolazione in via Giro del Vento (tra via Bolzaneto e via Reta) e del senso unico alternato regolato “a vista” nel tratto fronteggiante il cantiere stradale di Autostrade in via Giro del Vento, salita Acquamarsa.