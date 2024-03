Ciclovia tirrenica: avviata la fase esecutiva dei lavori Ospedaletti-San Lorenzo al Mare

Il progetto della Ciclovia tirrenica, che collega la Liguria al confine con la Toscana, prende forma con la consegna dei lavori del tratto tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare (4° stralcio). Ad aggiudicarsi i lavori era stata, nell’ottobre 2023, la ditta Preve Costruzioni spa di Cuneo, il cui progetto esecutivo è stato poi approvato a inizio marzo con conseguente via libera al cantiere.

L’investimento complessivo per il tratto, della lunghezza di circa 24 km, è di quasi un milione e mezzo (1.478.165 euro) a valere interamente sul contributo Pnrr. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori del tratto Ospedaletti-San Lorenzo al Mare è previsto nell’arco di tempo di un anno, escludendo il periodo di interruzione delle attività tra il 1° giugno e il 15 settembre, concordato in via preventiva con le amministrazioni comunali. Per non penalizzare i flussi turistici e balneari, infatti, durante i mesi estivi l’impresa manterrà sgombra l’area della Ciclovia.

«La Regione Liguria – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – aveva completato con successo l’assegnazione di tutti e 8 gli stralci e substralci funzionali del lotto principale della Ciclovia Tirrenica entro la scadenza del 31 dicembre 2023 , come richiesto dal Pnrr. Ora anche la fase esecutiva sta procedendo spedita perché l’obiettivo è di aprire il primo cantiere entro aprile. La Liguria si conferma tra le Regioni più virtuose nell’avanzamento della Ciclovia tirrenica e dimostra di avere una visione ben strutturata per il futuro della sua viabilità sostenibile, tutela del paesaggio e promozione turistica. La sinergia non manca neppure nella fase esecutiva. La scelta di sospendere temporaneamente i lavori in estate intende proprio tutelare le attività turistiche nei mesi di massima affluenza. Seguendo il cronoprogramma, raggiungeremo entro giugno 2026 l’obiettivo di 44 km di ciclovie nuove o adeguate».