CDS, 20 convegni in Italia su tecnologia e innovazione nel futuro della sanità

Con un ciclo di 20 convegni accreditati ECM ((Educazione Continua in Medicina) in diverse città italiane dove l’azienda è presente o dove aprirà nuovi centri CDS -“La tua casa della salute” si pone l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per l’aggiornamento e la formazione di alta qualità in differenti ambiti clinici su tematiche incentrate sull’innovazione, sulle ultime ricerche e sull’applicazione della tecnologia in ambito sanitario. Il progetto “CDS Incontri 2024-Tecnologia e innovazione nel futuro della sanità” è realizzato con il supporto di GGallery che, in qualità di partner riconosciuto e di esperienza nell’ambito, riveste il ruolo di segreteria organizzativa e provider ECM.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina al Palazzo della Borsa di Genova alla presenza del ceo di CDS Marco Fertonani, del direttore Sales&Marketing Daniele Bruzzone, del presidente di GGallery Paolo Macrì e dell’assessore alle Politiche sociosanitarie del Comune di Genova Lorenza Rosso.

«Sono orgoglioso di vedere concretizzarsi un’iniziativa come questa, un progetto al quale l’azienda lavora da tempo. – ha dichiarato Fertonani – CDS Incontri 2024 è un contenitore di eventi di alta qualità e coinvolgerà professionisti di eccellenza come relatori e responsabili scientifici. Il comune denominatore di tutti i convegni sarà il tema dell’innovazione, un elemento sul quale investiamo ogni giorno e nel quale crediamo fortemente. Nel corso dell’anno toccheremo differenti città ma il primo e l’ultimo convegno avranno luogo a Genova: il 23 Marzo, infatti, si terrà l’incontro di Cardiologia, già quasi esaurito, mentre a Dicembre chiuderemo il ciclo con un congresso dedicato all’Intelligenza Artificiale».

Nel corso dell’evento, inoltre, CDS ha annunciato anche la partnership con il Giro di Italia, per il quale ricoprirà il ruolo di Official Medical Partner nell’edizione 2024. Per l’occasione, sono intervenuti con un video messaggio anche i vincitori della Maglia Rosa Ivan Basso e Alberto Contador, che realizzeranno con l’azienda 2 eventi collaterali, a Biella e a Genova, legati alla competizione ciclistica.

«Sono felice di annunciare questa nuova collaborazione con CDS – ha commentato Basso – un’azienda che mi ha fortemente impressionato per il proprio impegno verso la salute e il benessere delle persone. Ci tengo, inoltre, a dare ufficialmente il benvenuto a CDS come Official Medical Partner del Giro di Italia, la competizione che più mi sta a cuore».

«Il Giro di Italia rappresenta per me un ricordo indelebile e sono lieto di poter prendere parte, attraverso l’evento del 10 Maggio a Villa del Principe a Genova, all’iniziativa che CDS ha messo in campo» ha aggiunto Alberto Contador.

I convegni

CARDIOLOGIA

Genova, 23 Marzo

“Il dolore toracico, la dispnea e la sincope: nuove possibilità diagnostiche per una

terapia personalizzata”

RADIODIAGNOSTICA

Alba, 13 Aprile

“Le tecniche di imaging nella pratica clinica”

OCULISTICA

Genova, 10-11 Maggio

“Miopia: approcci clinici e chirurgici avanzati verso nuove prospettive per il paziente”

CARDIOLOGIA

Genova, 29 Giugno

“Tavole rotonde CDS: metodiche diagnostiche di secondo livello”

RISCHIO CLINICO

Genova, 13 Luglio

“Nuovo ordinamento chirurgia e risk management”

CARDIOLOGIA

La Spezia, 7 Settembre

In via di definizione

IRADIODIAGNOSTICA

Alessandria, Settembre

In via di definizione

RADIODIAGNOSTICA

Asti, 28 Settembre

In via di definizione

ANATOMIA PATOLOGICA

Genova, Ottobre

“Aggiornamento sulla diagnostica delle forme di neoplasia maligna cutanea non

melanocitaria e trattamento chirurgico delle neoplasie maligne superficiali”

SENOLOGIA

Savona, Ottobre

In via di definizione

ODONTOIATRIA

Genova, 5 Ottobre

“Terapia e benessere, odontoiatria di oggi e di domani”

ODONTOIATRIA

Torino, 26 Ottobre

“Odontoiatria di oggi e di domani: efficace, minimamente invasiva, estetica”

DERMATOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA

Genova, 26 Ottobre

“Chirurgia estetica e tecnologia per il raggiungimento del benessere psicofisico”

RADIODIAGNOSTICA

Vercelli, Ottobre

“Ernia del disco e dintorni: clinica, imaging e terapia della lombalgia”

RADIODIAGNOSTICA

Sanremo, Novembre

“Il medico di base e le indagini di diagnostica per immagini: quali e quando?”

RADIODIAGNOSTICA

Biella, Novembre

In fase di definizione

RADIODIAGNOSTICA

Torino, Novembre

In fase di definizione

GINECOLOGIA

Genova, Novembre

“Tecnologia e biologia molecolare: cambi epocali nella salute al femminile”

UROLOGIA

Genova, 30 Novembre

“Diagnostica avanzata della prostata e dintorni”

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Genova, Dicembre

In via di definizione