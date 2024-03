Borsa, avvio poco mosso in Europa in attesa delle decisioni della Fed

Avvio poco mosso per le Borse europee in attesa delle decisioni della Federal Reserve sui tassi, attese stasera. Apertura debole per Piazza Affari. Il primo indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in calo dello 0,03% a 34.252 punti. Nel listino principale guadagna Terna (+4,97%), Bambo Bpm (+1,18%) e Snam (1,04%). In calo Poste Italiane (-2,47%), Moncler (-1,28%) e Pirelli & C (-1%).

In apertura Parigi cede lo 0,02%, Londra lo 0,06% mentre Francoforte è invariata.

Borse asiatiche in rialzo in attesa delle decisioni della Fed. Tokyo chiusa per festività.

Petrolio in ribasso sui mercati delle materie prime. Il Wti passa di mano a 83,13 dollari al barile (-0,41%), mentre il Brent viene scambiato a 87,20 dollari (-0,21%). Avvio in calo anche per il gas sulla piazza di Amsterdam con i future Ttf, benchmark del prezzo del metano in Europa, a 28,45 euro (-1,46%). Oro stabile a 2156,99 dollari l’oncia.

Oggi euro poco mosso nei confronti del dollaro, passa di mano a 1,0869 dollari (+0,03%), e in leggero rialzo sullo yen (scambiato a 151,56 +0,45%).

Lo spread tra Btp e Bund apre in diminuzione a quota 124. Il rendimento del decennale italiano cede oltre 3 punti base al 3,66%.