Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas alla Mezza Maratona di Genova

Axpo Italia riabbraccia la Mezza Maratona di Genova portando energia a runner e appassionati della corsa grazie al suo brand per le utenze domestiche Pulsee Luce e Gas.

Il 14 aprile sarà una nuova occasione per dimostrare la condivisione, da parte di Axpo Italia e Pulsee, dei valori dello sport e il sostegno al territorio genovese.

Il rapporto tra Axpo Italia, Pulsee e lo sport si consolida ulteriormente dopo una serie di iniziative che hanno visto l’azienda protagonista su una vasta gamma di discipline: dal sostegno all’Italia team durante le Olimpiadi di Tokyo, al volley con Imoco Volley Conegliano, dal basket con Ssd Fortitudo Moncada Agrigento, allo sci. Più di recente, sempre con il brand Pulsee Luce e Gas, Axpo Italia ha deciso di approdare alla Serie A di calcio sostenendo i progetti di due squadre dalle grandi ambizioni e potenzialità: Genoa Cfc e Ac Monza.

La passione per il running cittadino corre sull’asse Genova-Milano, in cui Pulsee sarà partner della prossima Milano Marathon in programma il 7 aprile, e vede proprio nell’appuntamento di Genova un ulteriore livello di coinvolgimento. Il capoluogo ligure rappresenta infatti la città in cui Axpo quasi 25 anni fa ha avviato la sua storia in Italia, diventando protagonista dell’economia, dello sviluppo e dell’approvvigionamento energetico del Paese, e generando opportunità professionali e di forte specializzazione per il futuro del settore energy che hanno ulteriormente rafforzato il legame con la città.

Il marchio Pulsee Luce e Gas accompagnerà tutti i partecipanti che correranno la Mezza Maratona e la Corri Genova lungo i due circuiti ad anello con partenza e arrivo al Porto Antico, mentre Axpo darà energia a tutte le famiglie che parteciperanno alla camminata non competitiva, di 3 km, Family Run che partirà da piazza Rossetti per condividere con le due gare la festa dell’arrivo al Porto Antico.

In un periodo di grandi cambiamenti per il settore dell’energia, Axpo e Pulsee saranno protagonisti della vita cittadina che fa da corollario alla Mezza di Genova: da venerdì 12 a domenica 14 aprile un presidio al Porto Antico di Genova permetterà di condividere materiale informativo sull’energia e su come leggere la bolletta comprendendone gli elementi più rilevanti.

«Per noi del Gruppo Axpo Italia lo sport rappresenta un asset per veicolare valori che sono alla base del nostro dna: coltivare costantemente le nostre ambizioni, affrontare i nostri limiti e imparare a superarli – Commenta Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia – Crediamo molto nel supporto e nello sviluppo delle comunità e il legame particolare che ci unisce a Genova ci rende ancora più orgogliosi di essere presenti in un momento in cui si celebra il benessere delle persone in città. Il settore dell’energia sta peraltro vivendo un momento che rischia di disorientare i consumatori e anche occasioni come questa possano diventare momenti utili per accompagnarli in un processo che ci proietterà verso il futuro dell’energia».

Axpo Italia è stata fondata nel 2000 durante la transizione al libero mercato ed è oggi uno dei maggiori player del settore, quarta in Italia nel mercato libero dell’energia elettrica. Axpo Italia porta l’esperienza internazionale del gruppo Axpo all’interno del mercato nazionale, creando valore su tutta la filiera dell’energia italiana, convinta del ruolo fondamentale rappresentato dall’approvvigionamento di energia nel determinare la competitività di un’azienda. Axpo Italia ha la sua sede centrale a Genova, e sedi commerciali e di rappresentanza a Milano e Roma.

Pulsee Luce e Gas è l’energy company full digital di Axpo Italia, quarta in Italia nel mercato libero dell’energia. Attraverso una piattaforma accessibile e intuitiva con servizi integrati su misura, Pulsee Luce e Gas propone un nuovo modo di fruire l’energia che mette al centro le esigenze quotidiane delle persone, la libertà di scegliere, la semplicità di fruizione, il consumo sostenibile.