Assunzioni Psal, le 72 annunciate sono ancora da completare

Sulle assunzioni nel servizio Psal (Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro), un’interrogazione del consigliere Pd-Articolo Uno Davide Natale.

Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta la ripartizione degli operatori del servizio Psal, rispetto alle esigenze delle diverse Asl, e la data di assunzione. Il consigliere ha rilevato che in molte occasioni è stato chiesto di implementare il personale di quel servizio e che nel 2023 risultano assunti 72 nuovi tecnici da assegnare allo Psal mentre, solo nelle prime settimane di febbraio 2024, ci sono stati in Liguria due morti sul lavoro.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha illustrato i dati forniti dagli Psal delle Asl: in Asl 1 risulta l’assunzione di due unità, in Asl 2 sono stati stabilizzati due tecnici e nei prossimi mesi ne arriveranno altri 6, alla Asl 3 sono stati assegnati, nel 2024, 10 tecnici che prenderanno tutti servizio entro aprile 2024, alla Asl 4 sono state assegnate 3 unità e, infine, in Asl 5 è prevista l’assunzione di 5 tecnici entro il maggio prossimo.

«Nel mese di luglio 2023 è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di 72 posti a tempo indeterminato di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – aggiunge Gratarola − in base ai fabbisogni indicati dalle varie aziende, i 72 vincitori del bando sono così suddivisi: 3 in Asl 1; 18 in Asl2; 32 in Asl 3; 7 in Asl 4; 12 in Asl 5. Le aziende sanitarie locali stanno procedendo alle assunzioni».

Natale aveva evidenziato una discrepanza tra quanto annunciato da Toti in passato e quanto dichiarato da Gratarola in consiglio. E l’assessore replica: «Oggi in consiglio, in merito a questo argomento, non c’è stata alcuna smentita, né qualcuno ha raccontato bugie come sostiene il consigliere di opposizione. Va ricordato che i tempi di assunzione sono dettati non solo dalle procedure concorsuali, ma anche dalla disponibilità del singolo vincitore ad accettare il nuovo incarico in tempi ragionevoli».