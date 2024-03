Ape Confedilizia apre sportello per informare proprietari di immobili espropriati con le grandi opere

“Al fine di tutelare i proprietari di immobili siti nelle vicinanze delle nuove opere Ape Genova ha avviato uno sportello con l’obiettivo di fornire un’informativa adeguata ai proprietari di immobili che hanno subito o subiranno l’esproprio o i danni temporanei conseguenti alla cantierizzazione e a quelli permanenti dopo la messa in esercizio delle nuove opere pubbliche sui loro diritti”. Lo annuncia in una nota Ape Confedilizia.

A Genova e in Liguria, grazie anche ai finanziamenti del Pnrr, i prossimi mesi continueranno o verranno avviati importanti cantieri per nuove grandi opere. Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova e vicepresidente nazionale di Confedilizia, e Paolo Prato, presidente Federazione Ligure della Proprietà edilizia spiegano nella nota: “La nostra associazione storica dei Proprietari Case non entra nel merito delle scelte fatte e nelle questioni amministrative e pubblicistiche relative alle nuove opere. Pone, invece, la questione della tutela del diritto di proprietà e degli indennizzi che spettano ai proprietari degli immobili ad uso abitativo e dei terreni che stanno per essere espropriati o anche di quelli che, seppur in assenza di esproprio, subiranno gravi disagi per l’avvio dei cantieri e una forte perdita di valore economico a causa della vicinanza alle nuove opere pubbliche». La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il proprietario che subisce la perdita di utilità per effetto della legittima costruzione di un’opera pubblica deve essere interamente indennizzato dalla collettività per la perdita subita. Tuttavia, i proprietari di immobili che saranno coinvolti spesso non sono adeguatamente informati circa i tempi di realizzazione, che molto spesso si allungano, sui i dettagli dei nuovi tracciati, e non vi è trasparenza e condivisione sul piano per gli indennizzi che spettano ai privati danneggiati”.

“Ma – si legge ancora nel documento – non ci limiteremo a metterci al servizio dei nostri soci e della proprietà. Siamo pronti a incontrare i comitati che stanno sorgendo un po’ ovunque, composti spesso da residenti e nostri associati. Sempre con la finalità di salvaguardare i diritti delle persone e non certo per dare giudizi di merito. Così come abbiamo sempre fatto, noi parliamo con tutti, ma prima di tutto con chi deve difendere la proprietà immobiliare”.

A Genova lo sportello osserverà il seguente orario: il martedì dalle 14 alle 16 nella sede di Ape Genova, via XX Settembre 41. Per segnalare richieste e appuntamenti: 010565149, 010565768.