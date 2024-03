A Sestri Levante riapre il mercato del riuso

Spazio, inaugurato nel 2017, in cui consegnare o ritirare oggetti in buono stato e piccoli mobili

Il mercato del riuso di Sestri Levante, sito in via Salvi nelle adiacenze del centro di raccolta, riprenderà la sua operatività il prossimo martedì 26 marzo. Con l’avvio della gestione dei servizi ambientali da parte di Aprica lo scorso febbraio, la struttura è stata oggetto di miglioramento al fine di offrire un ambiente ancora più accogliente e funzionale ai cittadini.

Operativo dal 2017, il mercato gioca un ruolo significativo nella promozione della cultura del recupero e dell’economia circolare a Sestri Levante. Qui sarà possibile consegnare e/o ritirare oggetti in buono stato e piccoli mobili: l’iniziativa mira a valorizzare i beni in disuso, mettendoli a disposizione di altre persone interessate.

Gli orari di apertura e le modalità di conferimento proseguiranno in continuità e non subiranno variazioni.

L’accesso al centro, consentito solo dall’ingresso pedonale, è previsto martedì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:00 e giovedì dalle 16:00 alle 17:30, con orari differenziati rispetto a quelli del centro di raccolta.

In attesa che termini la sostituzione dei contenitori per la raccolta degli abiti usati, prevista entro la fine del mese, si informa cortesemente la cittadinanza che è possibile portare i propri indumenti usati, scarpe, borse, cinture e accessori in buono stato direttamente presso il mercato del riuso. Inoltre, per eventuali capi stracciati, sporchi o indumenti non recuperabili, i cittadini sono invitati al conferimento presso il Centro di Raccolta Comunale per il riciclo dei rifiuti tessili.

“A seguito delle attività di pulizia e riorganizzazione generale operate da Aprica in queste settimane, la riapertura ai cittadini del mercato del riuso è un segnale importante – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Valentina Armanino – Come Amministrazione, auspichiamo che le migliorie che il nuovo gestore introdurrà nei prossimi mesi, possano potenziare ulteriormente il servizio. Il Centro e il Mercato del Riuso rappresentano un pilastro nella promozione della sostenibilità ambientale, per la sensibilizzazione sull’importanza del riutilizzo e sulla necessità di ridurre gli sprechi. Continueremo a sostenere e promuovere iniziative che favoriscano la crescita e l’efficacia di questo importante servizio, in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità ambientale”.

Per ulteriori informazioni, Aprica mette a disposizione della cittadinanza diversi canali di contatto: il sito web www.apricaspa.it, l’app PULIamo, la pagina Facebook e il numero verde gratuito 800 437678.