A Sarzana in corso gli interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica

A Sarzana proseguono i lavori di implementazione straordinaria della rete di illuminazione pubblica per i quali l’Amministrazione ha stanziato investimenti per oltre 40mila euro.

In questi giorni i tecnici di City Green Light, la società alla quale è stato affidato il servizio di gestione integrata di pubblica illuminazione fino al 2028, stanno procedendo alla sostituzione di lampade e al potenziamento della rete di illuminazione pubblica in alcune zone del territorio.

Il tutto all’insegna del miglioramento della sicurezza e della fruizione degli spazi pubblici.

Come il ripristino dell’illuminazione nell’incrocio tra via variante Cisa e via Cisa nella zona di Santa Caterina, il relamping del parcheggio metropark alla stazione ferroviaria, illuminazione in piazza Ricchetti di fronte all’ex-tribunale e il ripristino dell’illuminazione allo svincolo di Montecavallo, effettuato anche in virtù della realizzazione della nuova rotatoria che verrà realizzata nell’area.

Tra gli altri interventi è prevista anche l’illuminazione della rotatoria di piazza San Giorgio compresa l’insegna luminosa alla quale i tecnici stanno lavorando proprio in queste ore.

Si tratta – come detto – di interventi di manutenzione straordinaria alla quale si affiancano quelli di ordinaria manutenzione che vedono le squadre di City Green Light al lavoro per la risoluzione delle problematiche emerse nel funzionamento della rete di illuminazione pubblica in via Falcinello e in via Circonvallazione.

«Potenziare l’illuminazione della nostra città – dichiara l’assessore competente Stefano Torri – è fondamentale per renderla più fruibile e sicura, per questo continueremo ad investire per implementare gli impianti, prevedendo nuove infrastrutture e potenziando quelle esistenti. Abbiamo chiesto a City Green Light anche l’attivazione di un app che verrà attivata in una fase sperimentale e dopo il collaudo sarà messa a disposizione di tutti i cittadini per rendere ancor più puntuale l’intervento dei tecnici attraverso la geolocalizzazione delle aree, favorendo quindi la risoluzione del guasto».