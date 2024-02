Via Pra’ a Genova chiusa nella notte tra il 7 e l’8 febbraio

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Pra’ a causa lavori stradali, dalle 23 di mercoledì 7 alle 5 di giovedì 8 febbraio, le linee 1 e N2, in direzione Voltri, sono limitate al capolinea provvisorio delle Sorgenti Sulfuree superiori.

Dal capolinea provvisorio è possibile raggiungere il capolinea di Voltri (e viceversa) grazie a un servizio navetta dedicato, in servizio sul seguente percorso: Sorgenti Sulfuree superiori (capolinea), via Cravasco, elicoidale di via Ventimiglia, via Ventimiglia, via Don Giovanni Verità, via Camozzini, largo Carlo Dall’Orto (capolinea).

Contestualmente anche la linea 699 modifica il percorso come di seguito indicato.

Direzione via Verità: i bus giunti in via alle Sorgenti Sulfuree superiori, proseguono per via Cravasco, elicoidale di via Ventimiglia, via Ventimiglia, via Don Giovanni Verità dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via 2 Dicembre: percorso regolare.