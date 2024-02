Tankoa vara a Genova il primo yacht 45 metri T450 M/Y Go

Venduta alla fine del 2021, poco dopo la presentazione ufficiale della nuova serie, la prima unità del Tankoa T450, battezzata Go, è stata varata presso il polo costruttivo di Genova.

Primo modello sotto i 50 metri di lunghezza, il T450 amplia la gamma di yacht di lusso proposta da Tankoa estendendo al mercato delle imbarcazioni più compatte i valori del costruttore. Una riconferma della reputazione del cantiere boutique che ha fatto della sua vocazione alla qualità e al comfort, uniti a innovazione ed eleganza, un vero punto fermo.

Costruito in acciaio e alluminio, il T450 è un progetto di Cassetta – Yacht Design & Architecture, che ha creato un continuum con lo stile senza tempo del marchio Tankoa, aggiungendo audaci elementi verticali alla sovrastruttura combinati con linee orizzontali pulite.

L’armatore americano, presentato al cantiere da Italian Yacht Group di Ft Lauderdale, ha richiesto, per questa prima unità, che la stazza lorda originale di 430GT fosse aumentata a 450 GT per avere maggior volume interno. «Il nuovo T450 M/Y Go è un’importante aggiunta all’attuale flotta di Tankoa ed è una piattaforma incredibilmente flessibile su cui possiamo creare yacht semi-custom, offrendo grandi volumi senza compromettere le linee eleganti e slanciate − afferma Claudio Corvino, sales and business development manager per le Americhe e l’Asia-Pacifico −. Questa prima unità è una conferma di ciò che Tankoa può offrire anche su queste dimensioni e il risultato finale è stato ottenuto grazie a un grande lavoro di squadra tra il cantiere, il giovane ed entusiasta armatore e lo studio di Giorgio M. Cassetta».

Per quanto riguarda gli spazi di bordo, M/Y Go offre una grande cabina armatoriale a prua sul ponte principale e cinque confortevoli suite per gli ospiti sul ponte inferiore.

In tutto lo yacht ampie finestrature inondano l’interno di luce naturale, enfatizzando l’ampiezza di ogni ambiente. Il generoso beach club presenta murate laterali abbattibili che avvolgono la poppa e un lettino prendisole scorrevole che chiude la zona piscina durante la navigazione.

Il grande sundeck ospita una vasca idromassaggio e un’area pranzo ombreggiata, mentre l’upperdeck ospita, oltre allo sky-lounge, una ampia palestra e una zona esterna con focolare a prua.

Con una seconda unità del T450 già venduta e in costruzione, oltre al 45m TX450 anch’esso in costruzione, Tankoa si appresta a consegnare Go in primavera per poi fare il suo debutto internazionale ai saloni nautici autunnali.

Photo Credits Giuliano Sargentini