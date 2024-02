Synlab apre un nuovo poliambulatorio alla Spezia

Synlab, già presente in Liguria con 19 centri, tra punti prelievo e poliambulatori inaugura un Clinilab giovedì 8 febbraio, alle 18 alla Spezia in corso Nazionale 122.

Oltre ai prelievi del sangue di routine, Synlab proporrà pacchetti di check-up completi per individuare fattori di rischio e sintomi precoci, legati alle principali patologie cardiovascolari e metaboliche, ma anche servizi collegati alla medicina dello sport e medicina del lavoro.

«Inauguriamo un nuovo capitolo della nostra missione − dichiara il regional director Simona Lombardi − fornire servizi medici di alta qualità in Liguria. Con la nostra nuova struttura alla Spezia, ci impegniamo a essere un punto di riferimento per la comunità locale, promuovendo la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura, affinché ogni persona possa godere di una vita sana e appagante. Perseguiamo questo obiettivo non solo attraverso le prestazioni offerte quotidianamente ma anche attraverso speciali iniziative come la Campagna nazionale “Amarsi” dedicata alla salute sessuale della Donna, che abbraccerà, per tutto il 2024, tutte le sedi liguri di Synlab con eventi divulgativi e promozioni rivolte al benessere del genere femminile in tutte fasi della sua vita».

In occasione della giornata inaugurale, Synlab metterà in campo l’iniziativa “Cuore di Donna”, rivolta alle donne tra i 35 e i 69 anni (non già in cura per patologie cardiovascolari) interessate a prevenire la cardiopatia ischemica. Lo screening, gratuito e prenotabile fino a esaurimento posti, comprende analisi ematochimiche, misurazione della pressione arteriosa e questionario anamnestico.

Synlab, inoltre, metterà a disposizione dell’ambulatorio di strada analisi di laboratorio ed ecografie a favore dei bisognosi sostenuto dall’Associazione “Buon Mercato”.

Per ricevere ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare il numero 0187 503095 oppure scrivere una email all’indirizzo info.liguria@synlab.it