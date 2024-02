Servizio civile universale, bando prorogato al 22 febbraio

Le imprese aderenti a Confcooperative mettono a bando 145 posti per il sevizio civile Universale, di cui 97 a Genova e provincia, in sei ambiti: “Anziani e adulti fragili”, “Accoglienza stranieri”, “Giovani protagonisti”, “Minorenni in gioco”, “Nidi – 06”, “Dire, fare, prevenire”.

Ai volontari è richiesto un impegno di 25 ore settimanali, con un rimborso spese di 507,30 euro; il servizio dà diritto al riconoscimento Cfu, a posti riservati nei concorsi della pubblica amministrazione e al riconoscimento delle competenze acquisite.

Nella provincia di Genova i posti in totale sono 97, suddivisi tra la città (76) e la provincia (21).

12 posti per il progetto Zerosei, nidi e scuole dell’infanzia, di cui 8 in città, 2 a Rapallo, 1 a San Colombano e 1 a Lavagna. 18 posti riguardano il progetto Stranieri, di cui 15 in città, 2 a Campo Ligure e 1 a Chiavari.

6 per Dire, fare Prevenire, per la Protezione civile in Tigullio, a Rapallo.

Per il progetto Anziani e adulti fragili i posti sono 17, di cui 13 in città, 1 a Tiglieto, 1 a Sant’Olcese, 1 a Rapallo e 1 a Chiavari.

Giovani protagonisti prevede 17 volontari in servizio, 13 in città e uno per ciascuna sede di S. Olcese, Rapallo, Tiglieto e Chiavari. Minorenni in gioco mette a bando 27 posti in città, 2 a Rapallo, 1 a Santa Margherita, Cogorno, S. Olcese e Sestri Levante.

La candidatura potrà essere presentata soltanto in modalità online, attraverso la piattaforma apposita, raggiungibile da Pc fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso Spid, Sistema Pubblico d’Identità Digitale. volontari tra le domande pervenute, ed entro il prossimo 21 settembre tutti gli operatori prenderanno servizio. Al momento della presentazione della domanda, i candidati devono avere compiuto 18 anni e non superato il ventottesimo anno di età, essere cittadini italiani, di altri stati membri dell’Unione Europea, o cittadini di altri paesi, ma regolarmente presenti in Italia. Non devono avere riportato condanne a pene superiori di un anno, in via definitiva, per delitti contro la persona, connessi alle armi o al terrorismo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Silvio Masala, ricominciodatre@agoracoop.it