Sagra della Mimosa a Pieve Ligure, fitto programma sino all’11 febbraio

A Pieve Ligure torna la sagra della Mimosa. Da oggi fino alla giornata clou di domenica 11 febbraio per la 65a edizione di un’emozione che si ripete di anno in anno accompagnata dal profumo della mimosa del paese rivierasco. I volontari della Pro Loco di Pieve Ligure e tutti gli abitanti del Comune di Pieve stanno infatti portando gli ultimi ritocchi a un programma fittissimo di appuntamenti.

«Chi viene da Genova o da fuori − dice il sindaco Paola Negro − vede una sagra della mimosa che si festeggia l’11 febbraio, ma la cosa bella della nostra festa è un fattore che unifica tutto il paese: ci sono tante persone di Pieve che si uniscono per decidere cosa fare come tema dei carri, per studiare come fare i carri sempre migliorando rispetto all’anno precedente, oppure quali iniziative tenere nella settimana gialla e come dividersi le giornate. Per noi la Sagra inizia in ottobre. E poi, certo, c’è quell’adrenalina della concorrenza per la rivalità dei carri che si conclude con la premiazione la domenica in piazza, ma per il paese tutto il periodo ha un grande significato di coesione e di collaborazione fra associazioni, fra volontari, fra grandi e piccini».

«Abbiamo cercato come sempre di dare il massimo, con offerte di intrattenimento per tutti − dice Andrea Caprioli presidente della Pro Loco di Pieve Ligure − e con una particolare attenzione alla beneficenza: parte del ricavato della giornata andrà alla Band degli Orsi e all’associazione Tutti per Atta. La genovese Band degli Orsi è nata infatti e cresciuta 20 anni fa nelle stanze del Gaslini, accanto a bambine e bambini ricoverati, portando allegria e ascolto, gioco e favole della buonanotte. Oggi ha creato molti luoghi di accoglienza gratuiti per i genitori che arrivano da lontano. Tutti per Atta da Arenzano raccoglie invece fondi per la cura, l’assistenza, l’intrattenimento dei bambini malati e l’accoglienza delle loro famiglie. Ci sembrava doveroso condividere con loro i risultati di una giornata di gioia e allegria».

Domenica 11 febbraio 2024 la tradizionale distribuzione di tralci di mimosa benedetta, la sfilata di carri, intrattenimento musicale in diverse zone del paese, oltre a street food, bancarelle di artigianato, eventi sportivi e culturali, concorsi gastronomici.

Per raggiungere Piazzale San Michele a Pieve Alta, dove si svolge il cuore della manifestazione, si può scegliere di percorrere i sentieri (le creuze) che, dalla via Aurelia portano alla piazza del borgo originario del paese, oppure usufruire della navetta gratuita che collega la Stazione Ferroviaria di Pieve Ligure con la zona alta.

PROGRAMMA

Lunedì 5 febbraio è previsto un Laboratorio di pizza per bambini a cura del Ristorante Lo Scalo nel Teatro Massone, massimo 25 partecipanti

Alle 17 Mini-olimpiade in giallo negli Impianti sportivi della Castella, (a cura di Playtennis, Polisport Pieve Ligure e Ju Jitsu Pieve Ligure) mentre alle 21 Concerto ‘Giallo barocco’ a cura di Diporti di Euterpe e Memorie&Progetti nell’Oratorio di S. Antonio Abate con ingresso a offerta libera a favore di Medici senza Frontiere

Martedì 6 febbraio alle 17 merenda per bambini e spettacolo circense Toy Circus a cura di Jeca Eventi in Piazza San Michele

Mercoledì 7 febbraio alle 17 Mini-olimpiade in giallo negli Impianti sportivi della Castella, incontro sull’arte degli intrecci di fibre naturali e vegetali con Gianna Tasso a cura dell’Ass. Amici dell’Oliveto presso il Teatro Massone, alle 18.30 inaugurazione della mostra foto- grafica ‘Scatti senza tempo 24’ di Raffella Folle, a cura degli Amici dell’Oliveto nel Vecchio Frantoio, con aperitivo offerto dalla Pro Loco. La mostra resterà aperta fino al pomeriggio di domenica.

Giovedì 8 febbraio alle 15.30 si tiene nel circolo Parrocchiale il 4° Concorso “Casseruola gialla” a cura dell’Ass. Golfo Paradiso. Per prenotazioni: 349-7443526.

Venerdì 9 febbraio alle 18/19.15 movimenti di Ben-Essere ‘in giallo’ tra yoga e pilates con Caterina Lazzari e Francesca Spezzani nella palestra Impianti sportivi della Castella. Per prenotazioni 349.2577137/349.5851504, Alle 21 nel Teatro Massone concerto del Coro Soreghina dell’Ass. Nazionale Alpini Pieve Ligure-Sori.

Sabato 10 febbraio alle 16 “25 anni… ancora Faber” con Gianluigi Maggi e Luigi Crovetto nel Teatro Massone

Domenica 11 febbraio:

Dalle 10.30 Intrattenimento musicale con deejay Paolo Benvenuto in P.le San Michele

10.30/12.30 Paese dei balocchi, luna park per bambini a cura di Jeca Eventi c/o campetto parrocchiale

Ore 11.00 Distribuzione fiori e piante di mimosa ad offerta libera in P.le San Michele

Ore 11.00 Sfilata di moda in giallo a cura di Chiara Farsaci in P.le San Michele

Ore 11.00 Intrattenimento musicale a cura di The Wanted Country Line Dance in Piazza D’Amato

Ore 11.30 Intrattenimenti per bambini a cura della Band degli Orsi in P.le San Michele

Ore 12.00 Benedizione della mimosa in P.le San Michele

Ore 12.30 Apertura stand gastronomici

Ore 13.30 Raduno carri fioriti in P.zza D’Amato (Pieve bassa)

Ore 14.00 Sfilata carri fioriti lungo via Roma

Ore 15.30 Arrivo carri fioriti in P.le San Michele

Ore 16.00 Premiazioni

Dalle 9 alle 17:30, sarà attiva una navetta gratuita dalla Stazione FS di Pieve Ligure a P.le San Michele. Durante la sfilata dei carri verrà interrotto ogni traffico lungo la via Roma.

In Piazzale San Michele a Pieve Alta, verranno distribuiti tralci di mimosa a offerta libera e troverete street food e bancarelle di artigianato. Una parte del ricavato delle vendite dello street food sarà destinato a sostegno delle associazioni Tutti per Atta e la Band degli Orsi