Orsero, per il 2024 previsti ricavi fino a 1,59 miliardi e utile tra 28 e 32 milioni

Il consiglio di amministrazione di Orsero spa, sulla base delle proiezioni di budget approvate per l’esercizio 2024, comunica la guidance in riferimento ai principali indicatori economico-finanziari previsti per il FY 2024.

Financial guidance FY 2024:

Ricavi netti compresi tra € 1.530 milioni e € 1.590 milioni ;

compresi ; Adjusted ebitda compreso tra € 77 milioni e € 84 milioni;

Utile netto adjusted compreso tra € 28 milioni e € 32 milioni ;

adjusted compreso ; Posizione finanziaria netta compresa tra € 110 milioni e € 105 milioni;

Investimenti in attivo immobilizzato operativo compresi tra € 21 milioni e € 23 milioni (inclusi investimenti legati al piano pluriennale di sostenibilità).

BU Distribuzione: sul fronte dei ricavi si prevede una crescita single digit a livello organico. La marginalità rimane ad ottimi livelli seppur influenzata dai minori ritorni attesi per il prodotto banana vs il 2023.

BU Shipping: per effetto di una normalizzazione iniziata nel corso del 2023, si prevedono i ricavi attestarsi ancora a livelli apprezzabili. La marginalità risente maggiormente della riduzione dei noli marittimi dovuta alla maggiore disponibilità di capacità di trasporto sul mercato, attestandosi a livelli simili a quelli pre-pandemici.

Gli investimenti previsti vedono il mantenimento degli asset esistenti (piattaforme distributive e navi) e un importante sviluppo della principale struttura operativa della BU Distribuzione in Italia per continuare a crescere attraverso progetti organici a valore aggiunto; continuano gli investimenti per l’implementazione del piano strategico Esg.

Così come per il 2023, il consiglio di amministrazione ha deciso altresì di comunicare al mercato gli obiettivi annuali in ambito Esg, a testimonianza della grande attenzione e impegno che il Gruppo sta ponendo in merito all’implementazione del piano pluriennale di sostenibilità redatto e approvato il 2 febbraio 2022.

Esg guidance FY 2024:

indice di consumo energetico a metro cubo refrigerato in diminuzione a 80,35 Kwh/mc;

% stand di mercato coinvolti in attività contro lo spreco alimentare in incremento all’80% del totale;

% dipendenti coinvolti nell’attività di formazione sulla sostenibilità in aumento all’80% del totale;

% magazzini certificati per la sicurezza alimentare in aumento all’86% del totale.

Raffaella Orsero, vicepresidente e ceo di Orsero, ha commentato: “Dopo un anno straordinario per il Gruppo per entrambe le BU, prevediamo il 2024 come un anno di rafforzamento e consolidamento, in cui andrà definendosi una taglia di Gruppo che vogliamo mantenere come base per la crescita negli anni a venire. Questa dimensione è supportata dall’efficacia delle ultime acquisizioni fatte in Francia, e dalla strategia di penetrazione in segmenti di mercato ad alto valore aggiunto, che si confermano essere la forza del modello di business del Gruppo. Le linee guida strategiche del Gruppo fanno oggi pienamente parte della cultura delle nostre persone che sono il motore della nostra crescita e dei risultati raggiunti; questo aspetto è quantomai importante per continuare a crescere in modo sano, profittevole e sostenibile nel lungo termine”.

Matteo Colombini, co-ceo e cfo del Gruppo, ha aggiunto: “In un contesto segnato da incertezze geopolitiche, da condizioni macroeconomiche complesse e da un mercato incerto e volatile sia sulle materie prime che sul fronte dei consumi, rimaniamo fortemente positivi per le prospettive di Gruppo per l’anno 2024 e quelli a venire. La dimensione raggiunta dal Gruppo ci permette di prevedere una guidance 2024 con ricavi ancora in crescita e una marginalità che si attesta ad ottimi livelli per la BU Distribuzione, anche grazie al bilanciamento del nostro paniere con prodotti ad alto valore aggiunto uniti alle linee di grande volume commodity. Per quanto concerne invece la BU Shipping, per il primo anno dopo un biennio record, constatiamo la definitiva normalizzazione della redditività dovuta all’overcapacity del mercato del trasporto marittimo a livello globale che seppur in maniera calmierata tocca anche la nicchia operata dal Gruppo. La struttura finanziaria continua ad essere solida e capace di far fronte agli alti investimenti previsti e alla remunerazione degli azionisti. La forte generazione di cassa operativa di Orsero consente un ampio margine di manovra per quanto riguarda la futura crescita attraverso progetti organici e operazioni di M&A”.